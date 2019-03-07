Almanya'da sığınmacılar arasındaki savaş suçu şüphelilerinin çoğu soruşturulmadı

© REUTERS / Hannibal Hanschke Almanya'ya iltica başvurusu değerlendirme süreci 5 yıla çıkarıldı

DW'nin Bild gazetesinden aktardığı habere göre, Alman İçişleri Bakanlığı, sığınma başvurusunda bulunanlar arasındaki savaş suçu süphelilerinin sadece küçük bir kısmı hakkında soruşturma yapıldığını açıkladı.

Haber İçişleri Bakanlığının Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yönelttiği bir soru önergesine verdiği yanıta dayanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) 2014 yılından 2019 yılı başına kadar olan sürede ortalama 5 bin başvuru sahibinin dosyasını 'savaş suçu şüphelisi' olduğu gerekçesiyle Federal Emniyet Teşkilatı ve Federal Savcılığa yolladı. Diğer dairelerden gelenlerle birlikte 7 bini bulan dosyalardan sadece 129'u hakkında soruşturma başlatıldı.

'DOSYA SAYISININ FAZLALIĞI İMKAN VERMEDİ'

© REUTERS / Hannibal Hanschke Almanya İçişleri Bakanı Seehofer göç planını açıkladı: Merkel planın 62.5 maddesine onay verdi

İçişleri Bakanlığı'nın Bild'e cevabında, mülteci göçünün en yoğun yaşandığı 2015-16 yıllarında 3 bin 800 dosyanın inceleme için gönderildiği, ancak bunlardan sadece 28'inin soruşturma geçirdiği açıklandı. Bakanlık yetkilisi, "Şüpheli dosyalarının saysının yüksekliği doğrudan polis sorgusu yapılabilmesini imkan tanımamıştır" dedi.

Soruşturulmayan savaş suçlarına ilişkin açıklama yapan bulunan FDP'nin iç politika uzmanı Linda Teuteberg de, "Savaş suçluları Almanya'da koruma bulmamalıdır" dedi. Federal hükümeti de eleştiren Teuteberg, "Federal hükümetin geçtiğimiz yıllarda bu durumların ciddiyetle peşine düştüğünden şüphe duyuyorum" diye konuştu.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in hoşgörülü göç politikası kapsamında ülkeye 2015-2016 yıllarında Suriye, Irak ve Afganistan'dan savaştan kaçarak yaklaşık 900 bin göçmen geldiği belirtiliyor. Bu sayının 2018'de ise 220 bine çıktığı biliniyor.