Almanya'da sığınmacılar arasındaki savaş suçu şüphelilerinin çoğu soruşturulmadı

Haber İçişleri Bakanlığının Hür Demokrat Parti'nin (FDP) yönelttiği bir soru önergesine verdiği yanıta dayanıyor.
İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) 2014 yılından 2019 yılı başına kadar olan sürede ortalama 5 bin başvuru sahibinin dosyasını 'savaş suçu şüphelisi' olduğu gerekçesiyle Federal Emniyet Teşkilatı ve Federal Savcılığa yolladı. Diğer dairelerden gelenlerle birlikte 7 bini bulan dosyalardan sadece 129'u hakkında soruşturma başlatıldı.
'DOSYA SAYISININ FAZLALIĞI İMKAN VERMEDİ'
Soruşturulmayan savaş suçlarına ilişkin açıklama yapan bulunan FDP'nin iç politika uzmanı Linda Teuteberg de, "Savaş suçluları Almanya'da koruma bulmamalıdır" dedi. Federal hükümeti de eleştiren Teuteberg, "Federal hükümetin geçtiğimiz yıllarda bu durumların ciddiyetle peşine düştüğünden şüphe duyuyorum" diye konuştu.
Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in hoşgörülü göç politikası kapsamında ülkeye 2015-2016 yıllarında Suriye, Irak ve Afganistan'dan savaştan kaçarak yaklaşık 900 bin göçmen geldiği belirtiliyor. Bu sayının 2018'de ise 220 bine çıktığı biliniyor.
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