Almanya'da çocuk pornosu platformu Elysium'a ceza

En üst sınırdan ceza alan 63 yaşındaki sanık hakkında hapis cezasını tamamlamasının ardından şartlı salıverilmemesi için ihtiyati tevkif kararı verildi.
Bavyera, Hessen ve Baden-Württemberg eyaletlerinden sanıkların yöneticiliğini yaptığı forum, "darknet" olarak adlandırılan kamuya kapalı ya da saklı ağlar üzerine inşa edilmiş internet bölümü üzerinde bulunuyordu.
Sitede ayrıca mesajlaşma bölümü olduğu ve üyelerin buradan birbirlerine pornografik çocuk fotoğrafları ve videoları gönderdikleri belirlendi.
Dünya çapında yaklaşık 111 bin üyesi olan platform 2017 yılında kapatılmış, sanıklara ilişkin yargılama ise Ağustos ayında başlamıştı.
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