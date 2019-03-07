Almanya'da çocuk pornosu platformu Elysium'a ceza

Almanya'da çocukların cinsel olarak istismar edildiği görüntülerin yer aldığı dev internet platformu Elysium'un kurucusu dört kişi hakkında görülen ceza davasında karar açıklandı.

Limburg'daki Hessen Eyalet Mahkemesi'nde görülen davada internet platformunu programlama, yönetme haricinde, çocuk pornosunu alma, bulundurma ve yayma suçlarından yargılanan sanıklar, üç yıl 10 aydan, 9 yıl 9 aya kadar değişen farklı hapis cezalarına çarptırdı.

En üst sınırdan ceza alan 63 yaşındaki sanık hakkında hapis cezasını tamamlamasının ardından şartlı salıverilmemesi için ihtiyati tevkif kararı verildi.

Bavyera, Hessen ve Baden-Württemberg eyaletlerinden sanıkların yöneticiliğini yaptığı forum, "darknet" olarak adlandırılan kamuya kapalı ya da saklı ağlar üzerine inşa edilmiş internet bölümü üzerinde bulunuyordu.

Sitede ayrıca mesajlaşma bölümü olduğu ve üyelerin buradan birbirlerine pornografik çocuk fotoğrafları ve videoları gönderdikleri belirlendi.

Dünya çapında yaklaşık 111 bin üyesi olan platform 2017 yılında kapatılmış, sanıklara ilişkin yargılama ise Ağustos ayında başlamıştı.