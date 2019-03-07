Sırbistan nisan ayında Türk Akımı’na başlamayı planlıyor

Sırbistan Enerji Bakanı Aleksandr Antic, bugünkü basın brifinginde, "Sırbistan Enerji Ajansı, 5 Mart'ta nihai karar aldı ve Gastrans'ın yapım projesi için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verdi" dedi.

Bakan, boru hattı yapımının ne zaman başlayacağı sorusuna, "Yapıma nisan ayı içinde başlamayı planlıyoruz." yanıtını verdi.

Gastrans, Rus enerji devi Gazprom ve Sırbistan doğalgaz şirketi Serbiyagaz'ın ortak şirketi olmasıyla öne çıkıyor.