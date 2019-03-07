Sırbistan nisan ayında Türk Akımı’na başlamayı planlıyor

Bakan, boru hattı yapımının ne zaman başlayacağı sorusuna, "Yapıma nisan ayı içinde başlamayı planlıyoruz." yanıtını verdi.
Gastrans, Rus enerji devi Gazprom ve Sırbistan doğalgaz şirketi Serbiyagaz'ın ortak şirketi olmasıyla öne çıkıyor.
Sırbistan Enerji Ajansı, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin Sırbistan ayağının yapımını onayladı. Yapıma nisan ayında başlanması planlanıyor.
Bakan, boru hattı yapımının ne zaman başlayacağı sorusuna, "Yapıma nisan ayı içinde başlamayı planlıyoruz." yanıtını verdi.
Gastrans, Rus enerji devi Gazprom ve Sırbistan doğalgaz şirketi Serbiyagaz'ın ortak şirketi olmasıyla öne çıkıyor.
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