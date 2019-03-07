‘NATO Avrupa’da karadan fırlatılan yeni nükleer füzeler konuşlandırmayacak’

© AFP 2018 / BRENDAN SMIALOWSKI ABD’nin Rusya’nın INF ‘ihlalini’ nasıl kanıtlamaya çalıştığı belli oldu

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, NATO'nun Avrupa'da karadan fırlatılan yeni nükleer füzeler konuşlandırma niyetinde olmadığını söyledi.

"Avrupa'da karadan fırlatılan yeni nükleer füzeler konuşlandırma niyetinde değiliz" diyen Stoltenberg, bunun yanında Rusya'yı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ederek NATO'ya yakın ülkelerde nükleer başlıklar taşıyabilen mobil füzeleri konuşlandırmakla suçladı.

INF ANLAŞMASI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı INF anlaşması kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

Menzili 500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2 bin 692 füze imha edilmişti.

Ancak son zamanlarda iki taraftan gelen bir dizi karşılıklı ihlal suçlaması sonrasında geçen aybaşında ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin INF'den çekilme prosedürünün başlatıldığını açıklamıştı.

Bu adımın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği INF'nin Moskova tarafından askıya alınmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Putin'in imzaladığı kararnamede, "SSCB ve ABD arasındaki 8 Aralık 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın, ABD tarafından yapılan anlaşmaya ilişkin ihlaller giderilinceye ya da anlaşmanın geçerlik süresinin sonuna kadar askıya alınmasına karar verilmiştir" denilmişti.