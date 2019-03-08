Finlandiya parlamentosu 'kemer sıkmaya hayır' dedi, hükümet istifa etti

Finlandiya'da sağlık ve sosyal hizmetlerde kemer sıkma politikasını parlamentoya kabul ettiremeyen merkez sağ hükümet istifa etti. Başbakan Juha Sipila, 'büyük hayal kırıklığı' yorumunu yaptı.

Finlandiya'da Mayıs 2015'ten beri görevdeki Başbakanı Juha Sipila, hükümetinin kilit politikalarından biri olan 'sağlık ve sosyal harcamaları azaltmayı' hedefleyen politikasını parlamentoda kabul ettirmedi. Bunun üzerine istifa kararı aldıklarını duyuran Sipila, durumu ‘büyük hayal kırıklığı' olarak tanımladı.

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Hükümet istifasını Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'ya da sundu. Yeni bir kabine oluşana kadar mevcut hükümetin ‘geçici hükümet' sıfatıyla görevine devam etmesi bekleniyor.

SEÇİMLER BİR AY SONRA

Öte yandan Juha Sipila, Haziran ya da Temmuz gibi yeni hükümetin oluşturulmasını umduğunu belirtti. Finlandiya, 1 Temmuz'da AB Dönem Başkanlığını devralıyor.

Hükümetin dağılması, seçimlerin bir ay öncesine denk geldi. Finlandiya'da 200 sandalyeli meclis Eduskunta'nın yenilenmesi için 14 Nisan'da genel seçim düzenlenecek.

MALİYETLERİ 2029'A KADAR AZALTMAYI AMAÇLIYOR

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Uzun süredir ülkenin gündeminde olan ve 'sağlık ve sosyal hizmetlerde reform' olarak sunulan plan, Finlandiya'nın hızla yaşlanan toplumunun yarattığı sağlık bakım maliyetlerin azaltmayı ve genel olarak kamu harcamalarını 2029'a kadar kısmayı hedefliyor.

Hükümete göre, reform 2019-2029 arasında Finlandiya'nın yıllık sosyal ve sağlık giderlerini yüzde 2.4'ten yüzde 0.9 düzeylerine çekmeyi amaçlıyordu. Hükümet bu alanlara yıllık 3 milyar Euro kaynak ayırıyor.

Söz konusu plan, Sipila hükümetinden önceki yönetimler tarafından da hayata geçirilememişti.