Finlandiya parlamentosu 'kemer sıkmaya hayır' dedi, hükümet istifa etti

Finlandiya'da Mayıs 2015'ten beri görevdeki Başbakanı Juha Sipila, hükümetinin kilit politikalarından biri olan 'sağlık ve sosyal harcamaları azaltmayı' hedefleyen politikasını parlamentoda kabul ettirmedi. Bunun üzerine istifa kararı aldıklarını duyuran Sipila, durumu ‘büyük hayal kırıklığı' olarak tanımladı.
SEÇİMLER BİR AY SONRA
Öte yandan Juha Sipila, Haziran ya da Temmuz gibi yeni hükümetin oluşturulmasını umduğunu belirtti. Finlandiya, 1 Temmuz'da AB Dönem Başkanlığını devralıyor.
Hükümetin dağılması, seçimlerin bir ay öncesine denk geldi. Finlandiya'da 200 sandalyeli meclis Eduskunta'nın yenilenmesi için 14 Nisan'da genel seçim düzenlenecek.
MALİYETLERİ 2029'A KADAR AZALTMAYI AMAÇLIYOR
Hükümete göre, reform 2019-2029 arasında Finlandiya'nın yıllık sosyal ve sağlık giderlerini yüzde 2.4'ten yüzde 0.9 düzeylerine çekmeyi amaçlıyordu. Hükümet bu alanlara yıllık 3 milyar Euro kaynak ayırıyor.
Söz konusu plan, Sipila hükümetinden önceki yönetimler tarafından da hayata geçirilememişti.
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