'Almanya, Washington'un Kerç Boğazı'na gemi gönderme talebini geri çevirdi'

© Sputnik / Vitaliy Podvitski 'Yeni Kerç girişimi daha hazırlıklı olacak'

Bloomberg'in haberine göre Merkel ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, şubat ayında düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda birkaç ay önce Ukrayna ile Rusya arasında gerilime sahne olan Kerç Boğazı'ndaki durumu ele aldı.

Bloomberg'e konuşan görüşmeyle ilgili doğrudan bilgi sahibi kaynaklar, Pence'in Merkel'e Kerç Boğazı'na gemi gönderme ve Batı'nın bu bölgedeki sulara erişimi elinde bulundurmaya devam etme niyetinde olduğunu Rusya'ya gösterme çağrısı yaptı.

Merkel'in başlangıçta Fransa'yla birlikte bölgeye bir kereliğine gemi göndermeyi kabul ettiğini kaydeden kaynaklar, ancak daha sonra Berlin'in bu fikirden vazgeçtiğini söyledi.

'GEREKSİZ BİR PROVOKASYON'

"Merkel, bu tür önlemleri yetersiz bulan ve bölgede daimi hareket serbestliği isteyen Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun görüşünü esas aldı" diyen kaynaklar, Fransa yönetiminin de, bunun 'gereksiz bir provokasyon' olduğunu düşünerek operasyona katılmaktan vazgeçtiğinin altını çizdi.

25 Kasım'da 3 Ukrayna gemisinin Rus karasularına girmesi yüzünden Rusya, bölgeye savaş uçaklarını sevk etmişti. Rusya, ayrıca, Kerç Boğazı'ndaki Kırım Köprüsü'nün altına bir tanker yerleştirip güvenlik nedeniyle buradaki trafiği bir süre için durdurmuştu. Olay sonucunda 3 Ukrayna gemisiyle Ukraynalı askerler tutuklanmıştı.