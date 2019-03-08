İngiltere'den İran hapishanesindeki vatandaşı için diplomatik koruma

Diplomatik korumanın Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in serbest kalmasını sağlayacak sihirli değnek işlevi göremeyeceğini, ama önemli bir diplomatik adım olduğunu söyledi.
5 YIL HAPİS
Kızıyla birlikte İran'daki ailesini ziyaret ederken gözaltına alınan İran asıllı Zaghari-Ratcliffe (40), 2016 yılında, suçlamaları reddetmesine karşın, 'rejimi devirme girişimi ve casusluk' suçlamalarıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Diplomatik koruma vererek Nazanin'in masum olduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini söyleyen Dışişleri Bakanı, İran'a da 'tümüyle yanlış' davranış içinde olduğu işaretini gönderdiklerini dile getirdi.
VATANDAŞINI DİĞER DEVLETLERİN ZULMÜNDEN KORUMAK İÇİN
Diplomatik koruma, uluslararası bir devletin, bir başka devletin yanlış eylem veya işlemlerinden zarar gören vatandaşının haklarını uluslararası kanunlar çerçevesinde korumaya alması olarak tanımlanıyor.
DOKUNULMAZLIK DEĞİL
Diplomatik dokunulmazlıkla karıştırılmaması gerekiyor, zira dokunulmazlık diplomatları yargılanmaktan koruyup güvenli seyahat etmelerini sağlıyor.
'TEDAVİ EDİLMİYOR'
Gelgelelim İran çifte vatandaşlığı tanımıyor, dolayısıyla da Zaghari-Ratcliffe'in İngiltere tarafından temsil edilmesini kabul etmiyor.
BBC'ye göre Zaghari-Ratcliffe'in yeni yasal statüsü İran'ı onu serbest bırakmaya zorlamayacak, ama İngiltere'nin konuyu BM ve diğer uluslararası platformlarda gündeme getirmesini kolaylaştırıp Tahran üzerindeki baskıyı artıracak.
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