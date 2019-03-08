İngiltere'den İran hapishanesindeki vatandaşı için diplomatik koruma

İngiltere, İran'da 5 yıl hapis cezasına çarptırılan vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe'ye yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliği gerekçesiyle diplomatik koruma sağlama kararı aldı. Bu, vakanın artık İngiltere ile İran arasında resmi ve yasal bir anlaşmazlık şeklinde ele alınacağı anlamına geliyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "Bugün, İngiltere'nin son derece olağandışı bir adım atması ve diplomatik koruma uygulamasını işletmesine karar verdim" dedi.

Diplomatik korumanın Nazanin Zaghari-Ratcliffe'in serbest kalmasını sağlayacak sihirli değnek işlevi göremeyeceğini, ama önemli bir diplomatik adım olduğunu söyledi.

5 YIL HAPİS

Kızıyla birlikte İran'daki ailesini ziyaret ederken gözaltına alınan İran asıllı Zaghari-Ratcliffe (40), 2016 yılında, suçlamaları reddetmesine karşın, 'rejimi devirme girişimi ve casusluk' suçlamalarıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Diplomatik koruma vererek Nazanin'in masum olduğunu tüm dünyaya gösterdiklerini söyleyen Dışişleri Bakanı, İran'a da 'tümüyle yanlış' davranış içinde olduğu işaretini gönderdiklerini dile getirdi.

© AFP 2018 / ATTA KENARE İran'da bir İngiliz, casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Hunt, bu adımı, İran'ın sözkonusu İngiliz vatandaşı konusunda uluslararası kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tanınması ve sorunu devletler arası meseleye dönüştürmesi için attıklarını belirtti.

VATANDAŞINI DİĞER DEVLETLERİN ZULMÜNDEN KORUMAK İÇİN

Diplomatik koruma, uluslararası bir devletin, bir başka devletin yanlış eylem veya işlemlerinden zarar gören vatandaşının haklarını uluslararası kanunlar çerçevesinde korumaya alması olarak tanımlanıyor.

DOKUNULMAZLIK DEĞİL

Diplomatik dokunulmazlıkla karıştırılmaması gerekiyor, zira dokunulmazlık diplomatları yargılanmaktan koruyup güvenli seyahat etmelerini sağlıyor.

'TEDAVİ EDİLMİYOR'

Kararı kolay almadığını, fakat İngiliz vatandaşının tabi tutulduğu muamelenin 'kabul edilmez' olduğunu dil getiren İngiliz bakan, Ratcliffe'nin sağlık sorunları bulunduğuna dikkat çekip "Verilen güvencelere rağmen, ihtiyaç duyduğu tıbbi tedaviyi bile sağlayamadık" dedi.

Gelgelelim İran çifte vatandaşlığı tanımıyor, dolayısıyla da Zaghari-Ratcliffe'in İngiltere tarafından temsil edilmesini kabul etmiyor.

BBC'ye göre Zaghari-Ratcliffe'in yeni yasal statüsü İran'ı onu serbest bırakmaya zorlamayacak, ama İngiltere'nin konuyu BM ve diğer uluslararası platformlarda gündeme getirmesini kolaylaştırıp Tahran üzerindeki baskıyı artıracak.