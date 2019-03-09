Ukrayna Yüksek Mahkemesi Vışinskiy'nin tutuklanmasıyla ilgili şikâyetini değerlendirecek

Ukrayna Yüksek Mahkemesi'nin, Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı bünyesinde faaliyet gösteren RİA Novosti Ukrayna'nın Genel Yayın yönetmeni Kirill Vışinskiy'nin tutuklanması ile ilgili şikâyetini 20 Mart'ta değerlendireceği bildirildi.

Sputnik'e konuşan Vışinskiy'nin avukatı Andrey Domanskiy, müvekkilinin tutuklanması ile ilgili şikâyetinin Ukrayna Yüksek Mahkemesi tarafından 20 Mart'ta yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) değerlendirileceği için en kısa zamanda Herson'dan Kiev'e nakledilmesinin beklendiğini belirtti.

"Duruşma sabah 10'da yapılacak" diyen Domanskiy, Ukrayna yasalarına göre avukatlara naklin ne zaman ve hangi güzergâh üzerinden yapılacağı konusunda bilgi verilmediği, ancak işlem tamamlandıktan sonra bilgi aktarıldığını kaydetti:

"Nakil işlemi büyük bir olasılıkla 9-10 Mart'ta başlayacak ve kendisi 20'sinde Kiev'de mahkemede olması gerekiyor. Kiev'e ne zaman götürüleceğini, hangi güzergâhın kullanılacağını bilmiyorum. Oradaki Lukyanovskiy gözaltı merkezine getirildikten sonra bana bilgi verilecek ve o zaman kendisiyle görüşebileceğim."

17 MAYIS'TAN BU YANA CEZAEVİNDE

15 Mayıs'ta RİA Novosti Ukrayna ofisine zorla girip arama yapan Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) üyeleri, Vışinskiy'i gözaltına almış ve evinde arama yapmıştı. Ukrayna ve Rusya vatandaşlığına sahip Vışinskiy vatan hainliği ile suçlanmıştı. Vışinskiy, 17 Mayıs'ta Herson Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 2 ay hapse mahkûm edilmişti.

Daha sonra tutukluluk süresi defalarca uzatılan Vışinskiy, son olarak 8 Şubat'taki duruşmada mahkemenin aldığı kararla, 8 Nisan'a kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.

Vışinskiy, tutukluğunun 2019'daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde seçmenlerin desteğini almak için yürütülen kampanyanın bir parçası olduğunu ifade etmişti.

Rusya lideri Vladimir Putin, Vışinskiy'nin ‘doğrudan mesleki görevini yerine getirdiği' için tutuklanmasını, 'eşi benzeri görülmemiş bir olay' olarak nitelendirmişti.