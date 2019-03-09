Ukrayna Yüksek Mahkemesi Vışinskiy'nin tutuklanmasıyla ilgili şikâyetini değerlendirecek

"Duruşma sabah 10'da yapılacak" diyen Domanskiy, Ukrayna yasalarına göre avukatlara naklin ne zaman ve hangi güzergâh üzerinden yapılacağı konusunda bilgi verilmediği, ancak işlem tamamlandıktan sonra bilgi aktarıldığını kaydetti:
"Nakil işlemi büyük bir olasılıkla 9-10 Mart'ta başlayacak ve kendisi 20'sinde Kiev'de mahkemede olması gerekiyor. Kiev'e ne zaman götürüleceğini, hangi güzergâhın kullanılacağını bilmiyorum. Oradaki Lukyanovskiy gözaltı merkezine getirildikten sonra bana bilgi verilecek ve o zaman kendisiyle görüşebileceğim."
17 MAYIS'TAN BU YANA CEZAEVİNDE
Daha sonra tutukluluk süresi defalarca uzatılan Vışinskiy, son olarak 8 Şubat'taki duruşmada mahkemenin aldığı kararla, 8 Nisan'a kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.
Vışinskiy, tutukluğunun 2019'daki devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri öncesinde seçmenlerin desteğini almak için yürütülen kampanyanın bir parçası olduğunu ifade etmişti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Vışinskiy'nin ‘doğrudan mesleki görevini yerine getirdiği' için tutuklanmasını, 'eşi benzeri görülmemiş bir olay' olarak nitelendirmişti.
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