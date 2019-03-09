Sarı Yelekler, gösterilerin 17. haftasında: Katılımcı sayısı 28 bine düştü

Akaryakıt zamlarına ve olumsuz ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri, 17. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.
Sarı Yelekler, Paris'in farklı noktalarında gösteriler düzenledi. Başkentin sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan göstericiler, Lüksemburg Bahçesi'ne kadar yürüdü. Yürüyüşün başında, dünün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle kadınlar yer aldı.
Eylemciler aynı zamanda Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'nda da eylem yaptı. Havaalanı içerisinde yürüyen göstericiler, "Macron istifa" sloganları attı ve havaalanını özelleştirmek isteyen hükümete tepki gösterdi. Bir grup eylemci de Eyfel Kulesi'nin önündeki Champs de Mars Meydanı'nda toplandı.
BAZI BÖLGELERDE AVRUPA KONSEYİ'NİN ÇAĞRISI ÜZERİNE BİBER GAZI KULLANIMI YASAKLANDI
Emniyet güçleri, Champs-Elysees Caddesi'nde taş ve şişe atan eylemcilere tazyikli suyla müdahale etti. Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki eylemlerde 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan, Nantes kentindeki eylemde de polis, eylemcilere karşı biber gazı kullanırken, 2 kişi gözaltına alındı. Quimper'deki eylemde de polis, şişe ve yumurta atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Besançon'da yapılan eylemde göstericiler, polisin biber gazı kullanmamasını istedi. Ülkenin doğusundaki Phalsbourg Belediyesi de Avrupa Konseyi'nin çağrısı üzerine, polisin semtte düzenlenen gösteride biber gazı kullanmasını yasakladı.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülke genelindeki gösterilere 4 bini Paris'te olmak üzere, 28 bin 600 kişi katıldı. Geçen haftaki eylemlerde ülke çapında 39 bin 300 kişi yer almıştı.
Sarı Yelekler'in eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor. Hükümetin paylaştığı rakamlara göre gösterilerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'ya Sarı Yelekler'in eylemlerinde insan haklarına daha saygılı olma, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmeme ve biber gazı kullanımını yasaklama çağrısında bulunmuştu.
Mijatovic, eylemlerde yaralanan kişi sayısının yüksek ve ciddi yaralanmalar olması dikkate alındığında, polisin kamu düzenini sağlamak için uyguladığı yöntemin, insan haklarına uygunluğunun sorgulanması gerektiğini belirtmişti. İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, Ulusal Polis Soruşturma Birimince polisin Sarı Yelekler'in gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 soruşturma başlatıldığını söylemişti.
Fransız hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)