Seyahat uyarısı güncellendi: Türkiye'de Almanya'daki gibi konuşursanız tutuklanabilirsiniz

© REUTERS / Umit Bektas Almanya'dan Türkiye'ye basın kartı tepkisi

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın dün yaptığı güncellemede, Alman vatandaşlarına Almanya'da sarf ettikleri bazı görüşlerin Türkiye'de hoş karşılanmayabileceği ve tutuklamayla sonuçlanabileceği uyarısı yapıldı:

"Alman hukukuna göre ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilen bazı açıklamalar, Türkiye'de bazı kısıtlamaların konulmasına ve soruşturmaların başlatılmasına yol açabilir."

Uyarıda "Türk hükümetinin Alman medyasının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik yeni tedbirler alması ihtimal dışı bırakılamaz" ifadesine yer verildi.

Türkiye'ye turistik amaçla gidecek olan Alman vatandaşlarının yasaklanmış grupların toplantılarına katılmaları ve sosyal medya paylaşımlarında Türk hükümetini eleştiren paylaşımlar yapmaları halinde tutuklanabilecekleri de belirtildi.

Son iki yıl içinde çok sayıda Alman vatandaşının 'keyfi bir şekilde' tutuklandığı hatırlatılan uyarıda "Bazı tutuklanmalar, söz konusu kişilerin Türkiye’de terörist olarak sınıflandırılan, Türk resmi dilinde ‘FETÖ’ olarak geçen, Gülen hareketi gibi örgütlerle bağlantısının olduğu şüphesine dayanıyor" izahatı yapıldı.

Aralarında Almanların da bulunduğu birçok Avrupalı gazetecinin Türkiye’de çalışabilmeleri için gereken akreditasyonun herhangi bir neden bildirilmeksizin verilmediği vurgulandı.

"Alman hukuk anlayışı açısından ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilen açıklamalar, Türkiye’de mesleği icra etmede engelleyici tedbirlere ve cezai işleme yol açabiliyorç Gözaltına alınma riskinin hâlâ göz önünde bulundurulması gerek" vurgusu yapıldı.

Almanya'nın güncellemesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 3 Mart'ta Polatlı’da yaptığı açıklamalara da atıfta bulunuldu.

Soylu, “Avrupa’da, Almanya’da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya’da, Bodrum’da, Muğla’da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içeri girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye’de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil” demişti.

Alman vatandaşlarının sosyal medyada hükümet karşıtı ifadeleri nedeniyle gözaltına alındığı konusunda da uyarı yapıldı. Bunun için başka bir kişinin paylaşımının 'beğenilmesinin' bile yeteceğine dikkat çekildi.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan'dan Akşener hakkında suç duyurusu

“Sosyal medyada herkese açık olmayan yorumların bile isimsiz ihbarlarla Türk emniyet kurumlarına iletileceği varsayılmalıdır” denildi. Bu durumdan özellikle Türkiye ile özel ve kişisel sıkı bağları bulunan Alman vatandaşları ile hem Alman hem de Türk vatandaşlığı bulunan şahısların etkilenebileceği belirtildi.

Bakanlık sözcüsü, seyahat uyarısının güncellenmesiyle ilgili sorular üzerine Türkiye'de görev yapan üç Alman gazetecinin basın kartı uzatılması başvurusunun 'hiçbir gerekçe gösterilmeden' reddedildiğine dikkat çekti.

Jetzt wird es ernst. In wenigen Stunden muss unser Korrespondent aus Istanbul abreisen, aus dem Land geworfen ohne ersichtlichen Grund. Ein Akt der Willkür, eine Attacke auf die Pressefreiheit — ohne Sinn und Verstand. Warum? https://t.co/HSs6atrsSk — Mathias Blumencron (@mtblumencron) 10 Mart 2019

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye’de yabancı basın mensuplarına akreditasyon verilmemesini eleştirdi. Maas, Tagespiegel gazetesine ve Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda “Alman muhabirlerin Türkiye’de işlerini özgürce yapamaması bizim için kabul edilemez. Bunu benim Türk mevkidaşım da biliyor” dedi.

Dass deutsche Korrespondenten ihrer Arbeit in der Türkei nicht frei nachgehen können, ist für uns inakzeptabel. Das weiß mein türkischer Kollege. Um auch das besprechen zu können, haben wir großes Interesse an einem funktionierenden Dialog mit der Türkei. https://t.co/Pe5ePfeMQj — Heiko Maas (@HeikoMaas) 9 Mart 2019

Maas,gazetecilerin işlerinin engellenmesinin Almanya’daki basın özgürlüğü anlayışı ile uyumlu olmadığını, Alman hükümetinin gazetecilerin Türkiye’de kısıtlama olmaksızın çalışmalarını sürdürebilmeleri için çaba göstereceğini vurguladı. Bu konuyu konuşabilmek için Türkiye ile diyaloğun sürmesine önem verdiklerini ifade etti.

Schwerer Eingriff in die Pressefreiheit: Unser Korrespondent Thomas Seibert muss ⁦am Sonntag nach 22 Jahren die Türkei verlassen. Außenminister Heiko Maas sagt dazu: „Das ist für uns nicht akzeptabel.“. https://t.co/7hoRk5zt63 — Lorenz Maroldt (@LorenzMaroldt) 9 Mart 2019

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