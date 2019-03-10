Ukrayna sınırında, 30 kilo eroin taşıyan bir Türk vatandaşı yakalandı

Lujanka kontrol noktasından Zakarpatskaya bölgesine 30 kilogram eroin sokmaya çalışan 35 yaşındaki bir Türkiye vatandaşı gözaltına alındı.

Ukrayna devlet sınır servisi yetkilileri, Lujanka kontrol noktasından Zakarpatskaya bölgesine 30 kilogram eroin sokmaya çalışan 35 yaşındaki bir Türkiye vatandaşını gözaltına aldıklarını açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, bu sabah Lujanka kontrol noktasında durdurulan Renault marka bir otomobilin sürücü koltuğunun altına yerleştirilmiş gizli bir bölmede 30 kilogram eroin ele geçirdiklerini belirtti.

Almanya'ya kayıtlı olduğu kaydedilen otomobilin 35 yaşındaki Türkiye vatandaşı sürücüsünün gözaltına alındığı paylaşıldı. Açıklamada başka bir detay yer almadı.