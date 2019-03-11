Türk genci Polonya'da öldürüldü: Zanlının PKK sempatizanı olduğu öne sürüldü

Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman, değişim programı Erasmus ile gittiği Polonya'da PKK sempatizanı olduğu öne sürülen 29 yaşındaki bir Türk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

© Fotoğraf : İHA Ukrayna’da Türk tır şoförü öldürüldü

Haber Türk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, olay önceki gün Polonya'nın Wroclaw kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman, Erasmus programı çerçevesinde yaklaşık 25 gün önce Polonya'nın Wroclaw kentine gitti.

Şehir merkezindeki bir AVM'nin restoran kısmında yemek yiyen Kocaman, arkadaşının tuvalete gitmesi üzerine masada yalnız kaldı. İddiaya göre bir süredir genci izleyen bir kişi, Kocaman'ın yanına gelerek belinden çıkardığı bıçakla 3 defa boğazından bıçakladı. Kocaman kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı yaya olarak kaçmak isterken AVM'de bulunan diğer müşteriler tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

'ZANLI PKK SEMPATİZANI TÜRK'

Polis ismini açıklamadığı cinayet zanlısının 29 yaşında PKK terör örgütü sempatizanı bir Türk olduğu bilgisini verdi. Furkan Kocaman'ın cenazesinin Polonya'da yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve memleketi Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.

'BİZİ TAKİP EDİYOR' DEMİŞ

Öte yandan Furkan Kocaman'ın restoranda birlikte yemek yediği arkadaşının polise verdiği ifadesinde "Furkan'la o gün saat 11.00 gibi buluşup biraz gezdik sonra yemek için restorana geldik. Furkan bir ara bana birini gösterip ‘Bu adamı bugün 5-6 kez gördüm bizi takip ediyor' dedi. Furkan muhafazakâr milliyetçi bir kişiliğe sahip vatan sevdalısı biriydi. Bunu herkes bilirdi. Burada bulunduğu dönemde onun bu muhafazakâr kimliğini herkes öğrenmişti" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

'SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA'

Öte yandan olayla ilgili Konya Selçuk Üniversitesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya'da bir alışveriş merkezinde uğramış olduğu hain saldırı sonucu vefat etmiştir. Ebediyete irtihal eden öğrencimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve üniversite camiasına baş sağlığı dileriz" cümlelerine yer verildi.

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