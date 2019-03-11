Kayıt
17:47 11 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Furkan Kocaman

    Türk genci Polonya'da öldürüldü: Zanlının PKK sempatizanı olduğu öne sürüldü

    DHA
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 16

    Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman, değişim programı Erasmus ile gittiği Polonya'da PKK sempatizanı olduğu öne sürülen 29 yaşındaki bir Türk tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

    Ukrayna’da Türk tır şoförü öldürüldü
    © Fotoğraf : İHA
    Ukrayna’da Türk tır şoförü öldürüldü
    Haber Türk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, olay önceki gün Polonya'nın Wroclaw kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman, Erasmus programı çerçevesinde yaklaşık 25 gün önce Polonya'nın Wroclaw kentine gitti.

    Şehir merkezindeki bir AVM'nin restoran kısmında yemek yiyen Kocaman, arkadaşının tuvalete gitmesi üzerine masada yalnız kaldı. İddiaya göre bir süredir genci izleyen bir kişi, Kocaman'ın yanına gelerek belinden çıkardığı bıçakla 3 defa boğazından bıçakladı. Kocaman kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı yaya olarak kaçmak isterken AVM'de bulunan diğer müşteriler tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    'ZANLI PKK SEMPATİZANI TÜRK'

    Londra
    © Sputnik /
    İngiltere'de bir Türk bıçaklı saldırıyla öldürüldü
    Polis ismini açıklamadığı cinayet zanlısının 29 yaşında PKK terör örgütü sempatizanı bir Türk olduğu bilgisini verdi. Furkan Kocaman'ın cenazesinin Polonya'da yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edileceği ve memleketi Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.

    'BİZİ TAKİP EDİYOR' DEMİŞ

    Öte yandan Furkan Kocaman'ın restoranda birlikte yemek yediği arkadaşının polise verdiği ifadesinde "Furkan'la o gün saat 11.00 gibi buluşup biraz gezdik sonra yemek için restorana geldik. Furkan bir ara bana birini gösterip ‘Bu adamı bugün 5-6 kez gördüm bizi takip ediyor' dedi. Furkan muhafazakâr milliyetçi bir kişiliğe sahip vatan sevdalısı biriydi. Bunu herkes bilirdi. Burada bulunduğu dönemde onun bu muhafazakâr kimliğini herkes öğrenmişti" dediği öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    'SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA'

    Öte yandan olayla ilgili Konya Selçuk Üniversitesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya'da bir alışveriş merkezinde uğramış olduğu hain saldırı sonucu vefat etmiştir. Ebediyete irtihal eden öğrencimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve üniversite camiasına baş sağlığı dileriz" cümlelerine yer verildi.

    İlgili konular:

    Yol kesen PKK'lılar AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Adıyaman'ı kaçırıp öldürdü
    'PKK, İstanbul'da IŞİD üyesini öldürdü' iddiası
    Etiketler:
    AVM, Konya Selçuk Üniversitesİ, Haber Türk, PKK, Zafer Samancı, Furkan Kocaman, Wroclaw, Konya, Polonya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımının antrenmanı
    Rusya Senkronize Yüzme Milli Takımı'nın antrenmanından kareler
    Karikatür
    ‘ABD Büyükelçiliği görevlisi Moskova'daki havalimanına havan mermisi sokmaya çalıştı’
    İnfografik
    Türkiye nüfusu 5 yılda nasıl değişti?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet