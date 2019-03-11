Türk genci Polonya'da öldürüldü: Zanlının PKK sempatizanı olduğu öne sürüldü

Şehir merkezindeki bir AVM'nin restoran kısmında yemek yiyen Kocaman, arkadaşının tuvalete gitmesi üzerine masada yalnız kaldı. İddiaya göre bir süredir genci izleyen bir kişi, Kocaman'ın yanına gelerek belinden çıkardığı bıçakla 3 defa boğazından bıçakladı. Kocaman kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı yaya olarak kaçmak isterken AVM'de bulunan diğer müşteriler tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
'ZANLI PKK SEMPATİZANI TÜRK'
'BİZİ TAKİP EDİYOR' DEMİŞ
Öte yandan Furkan Kocaman'ın restoranda birlikte yemek yediği arkadaşının polise verdiği ifadesinde "Furkan'la o gün saat 11.00 gibi buluşup biraz gezdik sonra yemek için restorana geldik. Furkan bir ara bana birini gösterip ‘Bu adamı bugün 5-6 kez gördüm bizi takip ediyor' dedi. Furkan muhafazakâr milliyetçi bir kişiliğe sahip vatan sevdalısı biriydi. Bunu herkes bilirdi. Burada bulunduğu dönemde onun bu muhafazakâr kimliğini herkes öğrenmişti" dediği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
'SELÇUK ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA'
Öte yandan olayla ilgili Konya Selçuk Üniversitesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 2. Sınıf öğrencisi Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında gittiği Polonya'da bir alışveriş merkezinde uğramış olduğu hain saldırı sonucu vefat etmiştir. Ebediyete irtihal eden öğrencimize Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve üniversite camiasına baş sağlığı dileriz" cümlelerine yer verildi.
March 11, 2019
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