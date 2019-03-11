Alman politikacı 21. yüzyılın başında Avrupa’nın Rusya’ya nasıl ihanet ettiğini anlattı

Almanya eski Başbakanı Helmut Kohl’un dış politika ve güvenlikten sorumlu danışmanı Horst Teltschik, Rusya lideri Vladimir Putin’in devlet başkanlığı görevine başladığında yakınlaşmadan yana olduğu Avrupa’nın kendisine ve Rusya’ya sırt çevirdiğini belirtti.

Alman Der Spiegel dergisine konuşan Teltschik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk göreve başladığı 21. Yüzyılın başında yakınlaşmadan yana olduğu Avrupa'nın kendisine ve Rusya'ya sırt çevirdiğini söyledi.

O zamanlar Rus liderin Avrupa genelindeki güvenlik meselelerine yakın ilgi duyduğunu ve hatta NATO üyeliği konusunda görüşmeye hazır olduğunu vurgulayan Teltschik, Putin'in Avrupa'ya düşman olmadığını sözlerine ekledi.

"Batı'da kızmayı ve parmak sallamayı severler, medya Putin'i her şeyi yapabilecek güçlü bir cani olarak gösteriyor. Böyle bir tutumun tek taraflılığını fark etmemek mümkün değil" diyen Alman politikacı, Batı'nın sadece Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) dâhil edilmesinin yanı sıra Rusya ile ilişkileri de düşünmesi gerektiğini kaydetti.

"Avrupa genelinde serbest ticaret bölgesi kurma imkânları görüşülebilirdi, ancak Brüksel herhangi bir girişimde bulunmadı" diyen Teltschik, şu anda ise NATO'nun tatbikat, keşif uçuşları yaparak ve sürekli olarak Rusya'nın sınırlarına doğru ilerleyerek durumu kötüleştirdiğini ifade etti.