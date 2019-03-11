Türkiye, NATO-Gürcistan ortak eğitim ve tatbikatına katılacak

Gürcistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis yakınlarındaki Krtsanisi Askeri Üssü'nde bulunan NATO-Gürcistan Eğitim Merkezi'nde (JTEC) NATO-Gürcistan ortak eğitim ve tatbikatının yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, tatbikatın resmi açılış töreninin 18 Mart'ta Gürcistan Savunma Bakanlığı'nın ordu salonunda yapılacağı ifade edildi.
JTEC Merkezi'nde düzenlenecek tatbikata Gürcistan, Türkiye, Azerbaycan, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Fransa, Yunanistan, İngiltere, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, ABD, İsveç ve Almanya'nın katılacağı kaydedildi.
Tatbikata Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC), Birleşmiş Milletler Barış Harekatları Dairesi (DPKO) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) gözlemci olarak katılacağı aktarıldı.
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