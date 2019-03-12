İtalya'da mahkeme heyeti 'mağdur erkeksi' diyerek tecavüz zanlıları hakkında beraat kararı verdi

İtalya'da bir mahkeme, tecavüzle suçlanan iki kişi hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme kararın nedenini ise mağdurun 'erkeksi görünmesi' olarak açıkladı.

Davaya konu olan olay Mart 2015'te Ancona kentinde yaşandı. 22 yaşındaki Peru asıllı bir kadın sınıf arkadaşlarıyla gerçekleştirdikleri etkinlik sonrası aynı grupla bara gitmeye karar verdi. Ancak burada iki kişi, genç kızın içkisine ilaç attıktan sonra ona tecavüz etti.

Bunun üzerine genç kız, tecavüze uğradığı şikayetiyle polise başvurdu.

2016 yılında alınan ilk mahkeme kararında tecavüzden suçlu bulunan kişiye 5 yıl, gözcülük yapan arkadaşına da 3 yıl hapis cezası verildi. Ancak bu karar temyiz aşamasında bozuldu.

Ancona İstinaf Mahkemesi 2017'de, mağdurun 'çirkin olduğu' ve 'erkeksi göründüğü' gerekçesiyle tecavüz iddiasını inandırıcı bulunmadığını belirterek zanlıların beraatine karar verdi.

Kararı alan heyetteki 3 kadın yargıçtan birinin tecavüz zanlısının iddia sahibi kadını beğenmediğini, kadının ismini telefonuna "Viking" diye kaydetmiş olmasının da bunun göstergesi olduğunu söylemesi de tepki çekti.

Mağdurun avukatı Cinzia Molinaro, Guardian'a yaptığı açıklamada "Dava metnini okurken iğrenç hisettim. Heyet, zanlıları serbest bırakmak için çeşitli bahaneler ortaya attı. Bir tanesi gerekçe olarak müvekkilimin 'çirkin' olduğunu söyledi" dedi.

Molinaro ayrıca, yapılan testler sonucunda müvekkilinin kanın yüksek miktarda benzodiazepin, vücudunda ise tecavüze uğradığını kanıtlayan izler bulunduğunu söyledi ve mahkeme kararını eleştirdi.

© Fotoğraf : Twitter Norveç ordusunda tecavüz skandalı

BBC'nin haberine göre, Ancona İstinaf Mahkemesi'nin 2017'de aldığı bu karar, geçen hafta en üst yargı organı olan Yargıtay tarafından bozulunca ortaya çıktı. Yargıtay, İstinaf Mahkemesi'nin sanıkları aklayan kararını iptal etti ve davanın yeniden görülmesine hükmetti.

'HEPİMİZ VİKİNGİZ'

İstinaf Mahkemesi'nin kararı Yargıtay tarafından iptal edilse de ülkede büyük bir tepki dalgasına yol açtı.

Pazartesi günü 200 kadar kişi, Ancona'daki mahkeme önünde bir protesto gösterisi düzenledi. Mahkemenin kararını "utanç verici" diye niteleyen grup "Hepimiz Vikingiz" yazılı pankartlar da taşıdı.

Gösteriye katılan Rebel Network isimli insan hakları grubundan Luisa Rizzitelli de "Ortaçağa ait" dediği bu kararın en tehlikeli yanının, verdiği kültürel mesaj olduğunu söyledi.

​Aralarında hukukçular, sendikalar ve basının da yer aldığı geniş bir kesim de mahkeme kararına tepki gösterdi. Ancona Başsavcısı Sergio Sottani, "Yargı sürecinde kullanılan sözcüklerin mağdurlara karşı yeni bir şiddet biçimine dönmesinden kaçınılmalıdır" dedi. Sottani, zanlının iddia sahibi kadını "çekici bulmadığı" gerekçesiyle aklanmasının mağdurun yaşadığı stresi daha da ağırlaştıracağına dikkat çekti.

İtalyan basını da haberi "Şok karar: Tecavüze uğrayamayacak kadar çirkin", "Üç kadın hakimden şoke edici karar: Erkeğe benziyor, tecavüz olamaz", "Kadınlardan nefret eden hakimler" gibi başlıklarla verdi.

Sosyal medyada da karara "Bu karar adalete tecavüzdür", "Sayın Yargıçlar, tecavüz zevk arzusunu değil iğrenç bir nefret ve aşağılama arzusunu tatmin eder. Tecavüz ne kadar kadınsı olduğuna bağlı değildir, canavarları harekete geçiren nefrete bağlıdır" şeklinde tepkiler geldi.

Ayrıca, tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı da olayla ilgili inceleme başlattı.