Avrupa Parlamentosu'ndan karar: Kuzey Akım 2 durdurulsun

Avrupa Parlamentosu (AP), Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini durdurma çağrısına yer verilen bir kararı kabul etti.

AP, ABD'nin durdurulması için ilgili Avrupa ülkelerine yoğun baskı uyguladığı Kuzey Akım 2 projesi hakkında bir karar aldı. Bağlayıcı olmayan kararda Kuzey Akım 2 projesinin durdurulması yönünde çağrı yapıldı.

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