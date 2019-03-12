Anne Frank Merkezi infial yarattı: Ülkelerine geri dönen IŞİD'lilerin durumu için Nazilerden kaçan Yahudileri örnek verdi

© REUTERS / Stringer 'IŞİD'e katılan Almanlar vatandaşlıktan çıkarılacak' Alman hükümetinin geri dönen IŞİD'li Almanları vatandaşlıktan çıkarma planının yarattığı tartışmaya, Anne Frank Merkezi de katıldı. Nazilerin Yahudi Soykırımı'nın simge isimlerinden Anne Frank için babası tarafından Almanya'nın Frankfurt kentinde kurulmuş Merkez, Twitter'dan meseleye dahil oldu.

Alman hükümetinin kararının Üçüncü Reich'a atıfla epey protestoyla karşılandığı kaydedilen tweet dizisinde "Aslında Naziler vatandaşlıktan çıkarmaya bol bol başvurmuştu. Çeşitli aşamalarla çoğu Yahudi olan 39 binden fazla kişi ülkeden atıldı. Kasım 1941 itibarıyla ister 'gönüllü' ister göçerek isterse sınırdışı edilerek Üçüncü Reich'ın sınırlarından çıkanlar otomatik olarak vatandaşlıklarını kaybetti" denildi.

Tatsächlich machten die Nazis großzügig Gebrauch vom Mittel der Ausbürgerung. In mehreren Wellen wurden insgesamt über 39000 Personen ausgebürgert — besonders Jüdinnen & Juden.

Ab Nov. 1941 verloren diese automatisch ihre Staatsbürgerschaft, wenn sie

2/5 pic.twitter.com/L4IWsmzXjR — Bildungsstätte Anne Frank (@BS_AnneFrank) 6 Mart 2019

© AP Photo / Chris O'Meara ABD'ye alınmayan IŞİD gelininin ailesi dava açtı

"Albert Einstein 'Reich'a ve halka sadakat görevini ihlal ettiği' gerekçesiyle maruz kalmıştı. Sınırdışı edilenler arasında Hannah Ahrendt de vardı ki, kendisi 'Vatandaşlıktan çıkarılan kişi hak sahibi olma hakkını kaybeder' demişti. Demokrasilerde vatandaşlığın iptali iktidarın vatandaşları katılma fırsatından yoksun bırakmasının bir aracıdır."

'MEZARLARINDA TERS DÖNDÜ' © Fotoğraf : YouTube/ Screenshot Avrupa'dan Trump'a: IŞİD üyesi vatandaşlarımız dünyanın en tehlikeli insanları, geri almamız zor

Anne Frank Merkezi Yahudi kurbanlarla Irak ve Suriye'de yolun sonuna gelip çareyi ülkelerine dönmekte arayan IŞİD'in yabancı savaşçıları arasında doğrudan bir benzetme kurmadı, ama sosyal medyada pek çok kullanıcı soykırıma uğramış bir halk ile bile isteye en korkunç terör örgütüne katılanların kıyaslandığı iddiasında bulunup vaveylayı bastı.

"Anne Frank'ın ismini kirli propaganda için suiistimal ediyorsunuz. Sizin bu kıyaslamanız yüzünden milyonlarca Yahudi mezarlarında ters döndü."

Ihr missbraucht den Namen von Anne Frank für dreckige Propaganda, übelstes Framing und von der Realität losgelöste Relativiererei. Anne Frank und Millionen ermordeter Juden würden sich wegen dieses Vergleichs im Grab umdrehen. — Ivan Pavlovic (@bedlameria) 9 Mart 2019

"Gerçekten IŞİD savaşçılarını Nazi döneminde zulmedilen Yahudilerle mi kıyaslıyorsunuz? İnanılmaz… Üstelik Anne Frank'ın adını kullanıyorsunuz. Bundan daha iğrenci olamaz."

Ihr vergleicht ernsthaft Is Kämpfer mit verfolgten Juden in der Nazi Zeit? Unglaublich… Und dann seid ihr noch nach Anne Frank benannt. Ekelhafter geht's nicht. — Jaques Lé Flake (@JaquesLeFlake) 6 Mart 2019

Nazi lideri Adolf Hitler ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in icraatlarını kıyaslayan iki çizelge paylaşan kullanıcı, sansür, sosyalizm ve İslam konularında ikisinin aynı görüşlerde olduğunu ortaya koymaya çalışıp Üçüncü Reich'la yarışıldığını iddia etti.

Drittes Reich? Ihr seid schon Blitzmerker… pic.twitter.com/YFsw8JyBA9 — Max Asch (@CrazyIvan1979) 10 Mart 2019

Emekli İngiliz albay Richard Kemp "Korkunç bir hakaret" tepkisini göstererek Anne Frank Merkezi'ne 'utanç verici' diye nitelediği tweet dizisini silme çağrısı yaptı.

A terrible insult by @BS_AnneFrank. They should delete this disgraceful tweet. https://t.co/K8MJqMDs1Z — Rɪᴄʜᴀʀᴅ Kᴇᴍᴘ ⋁ (@COLRICHARDKEMP) 9 Mart 2019

© AFP 2018 / Bülent Kılıç IŞİD gelini Begum, bulunduğu kamptan gizlice kaçırıldı: Başına ödül kondu

Merkez, silmek yerine 'vatandaşlıktan çıkarmayı tarihi bağlamına oturtmaya çalıştığına' dair bir dizi paylaşım daha yaptı:

"Bazı kullanıcılar, bağlantıyı Nasyonal Sosyalizm kurbanları ile IŞİD terörist milisinin Alman üyelerinin eşitlenmesi olarak anlamış. Metnimizin böyle bir anlamaya izin veren alan bırakmasından çok pişmanlık duyuyoruz. Elbette böyle bir eşitleme gibi bir niyetimiz yoktu."

Liebe Follower*innen,

für unseren Thread über das Prinzip der Ausbürgerung wurden wir kritisiert. Im Beitrag haben wir das Mittel des Entzugs von Staatsbürgerschaft in ihren historischen Kontext gesetzt. Im Grundgesetz hat der Schutz vor Ausbürgerung

(Nachtrag 1/3) — Bildungsstätte Anne Frank (@BS_AnneFrank) 7 Mart 2019

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