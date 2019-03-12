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16:56 12 Mart 2019
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    Suriye'de bir IŞİD savaşçısı (solda), Nazilerden saklandığı iki yıl boyunca yaşanan olayları günlüğüne yazdıktan sonra Naziler tarafından bulunup toplama kampında ölen Anna Frank (sağda)

    Anne Frank Merkezi infial yarattı: Ülkelerine geri dönen IŞİD'lilerin durumu için Nazilerden kaçan Yahudileri örnek verdi

    © Fotoğraf : Reuters / Stringer and Wikipedia
    Avrupa
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    Almanya'nın geri dönen IŞİD'lileri vatandaşlıktan çıkarma planı karşısında Nazilerin kaçan Yahudileri vatandaşlıktan çıkarma uygulamasını hatırlatan Anne Frank Merkezi, şimşekleri üzerine çekti.

    Militant Islamist fighters hold the flag of Islamic State (IS) while taking part in a military parade along the streets of northern Raqqa province in this June 30, 2014 file photo
    © REUTERS / Stringer
    'IŞİD'e katılan Almanlar vatandaşlıktan çıkarılacak'
    Alman hükümetinin geri dönen IŞİD'li Almanları vatandaşlıktan çıkarma planının yarattığı tartışmaya, Anne Frank Merkezi de katıldı. Nazilerin Yahudi Soykırımı'nın simge isimlerinden Anne Frank için babası tarafından Almanya'nın Frankfurt kentinde kurulmuş Merkez, Twitter'dan meseleye dahil oldu.

    Alman hükümetinin kararının Üçüncü Reich'a atıfla epey protestoyla karşılandığı kaydedilen tweet dizisinde "Aslında Naziler vatandaşlıktan çıkarmaya bol bol başvurmuştu. Çeşitli aşamalarla çoğu Yahudi olan 39 binden fazla kişi ülkeden atıldı. Kasım 1941 itibarıyla ister 'gönüllü' ister göçerek isterse sınırdışı edilerek Üçüncü Reich'ın sınırlarından çıkanlar otomatik olarak vatandaşlıklarını kaybetti" denildi. 

    IŞİD'e katılmak için kaçan ABD'li Hoda Muthana'nın avukatı Hassan Shibly
    © AP Photo / Chris O'Meara
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    'EINSTEIN VE AHRENDT'

    "Albert Einstein 'Reich'a ve halka sadakat görevini ihlal ettiği' gerekçesiyle maruz kalmıştı. Sınırdışı edilenler arasında Hannah Ahrendt de vardı ki, kendisi 'Vatandaşlıktan çıkarılan kişi hak sahibi olma hakkını kaybeder' demişti. Demokrasilerde vatandaşlığın iptali iktidarın vatandaşları katılma fırsatından yoksun bırakmasının bir aracıdır."

    'MEZARLARINDA TERS DÖNDÜ'

    IŞİD
    © Fotoğraf : YouTube/ Screenshot
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    Anne Frank Merkezi Yahudi kurbanlarla Irak ve Suriye'de yolun sonuna gelip çareyi ülkelerine dönmekte arayan IŞİD'in yabancı savaşçıları arasında doğrudan bir benzetme kurmadı, ama sosyal medyada pek çok kullanıcı soykırıma uğramış bir halk ile bile isteye en korkunç terör örgütüne katılanların kıyaslandığı iddiasında bulunup vaveylayı bastı.

    "Anne Frank'ın ismini kirli propaganda için suiistimal ediyorsunuz. Sizin bu kıyaslamanız yüzünden milyonlarca Yahudi mezarlarında ters döndü."

    "Gerçekten IŞİD savaşçılarını Nazi döneminde zulmedilen Yahudilerle mi kıyaslıyorsunuz? İnanılmaz… Üstelik Anne Frank'ın adını kullanıyorsunuz. Bundan daha iğrenci olamaz."

    Nazi lideri Adolf Hitler ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in icraatlarını kıyaslayan iki çizelge paylaşan kullanıcı, sansür, sosyalizm ve İslam konularında ikisinin aynı görüşlerde olduğunu ortaya koymaya çalışıp Üçüncü Reich'la yarışıldığını iddia etti.

    Emekli İngiliz albay Richard Kemp "Korkunç bir hakaret" tepkisini göstererek Anne Frank Merkezi'ne 'utanç verici' diye nitelediği tweet dizisini silme çağrısı yaptı.

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    © AFP 2018 / Bülent Kılıç
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    Merkez, silmek yerine 'vatandaşlıktan çıkarmayı tarihi bağlamına oturtmaya çalıştığına' dair bir dizi paylaşım daha yaptı:

    "Bazı kullanıcılar, bağlantıyı Nasyonal Sosyalizm kurbanları ile IŞİD terörist milisinin Alman üyelerinin eşitlenmesi olarak anlamış. Metnimizin böyle bir anlamaya izin veren alan bırakmasından çok pişmanlık duyuyoruz. Elbette böyle bir eşitleme gibi bir niyetimiz yoktu."

     

     

    Etiketler:
    Nazi, Yahudi, Anna Frank Merkezi, IŞİD, Hannah Ahrendt, Albert Einstein, Frankfurt, Almanya
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