İsveçli uzman: Rusya, Batı’nın askeri teknolojilerine ayak uyduramıyor

© Fotoğraf : Courtesy of Northern Fleet press service RAND Corporation: ABD, Rusya ve Çin'le gireceği nükleer olmayan savaştan galip çıkamaz

Kjellén, Rus elektronik harp araçlarını değerlendirdiği raporunda, Rusya'nın askeri alanda Batı ülkelerin gerisinde olduğunu ileri sürdü. İsveçli uzman, Rusya'nın elektronik harp stratejisinin sadece personeli, teçhizatı ve askeri altyapıyı koruma amacı üzerine inşa edildiğini, bunun "savunma amaçlı ve önleyici tedbirlere" zarar verdiğini iddia etti.

Kjellén, "Rusya, Batı'nın yeni tasarımlarına ayak uyduramıyor. Görünürlüğü azaltma ve koruma üzerinde odaklanmak çok daha ucuza geliyor" diye yazdı.

İsveçli uzman, Rusya'nın sahip olduğu çok sayıda yeni elektronik harp araçlarının, Sovyetler Birliği'nin "NATO ve ABD'ye karşı mücadeleyi amaçlayan" tasarımlarının canlandırılmasının sonucu olduğunu ifade etti.

Rusya'nın muhtemelen yoluna devam edeceğini ama son 10 yılda sergilediği tempoları artık tutturamayacağını savunan Kjellén, "Onlar sadece elektroniği susturma üzerinde değil onu yok etme üzerinde de çalışıyor. Elektronik harp, Ruslara geleneksel silahların eksikliklerini kapatmaya yardımcı oluyor. Böylelikle onlar askeri süper güç olmaya çalışıyor ama bunu kaybeden konumundan yapıyor" ifadelerini kullandı.

İsveçli uzmanın bu değerlendirmesi, birçok Batılı uzmanın görüşüyle çatışıyor. ABD merkezli Donanma Araştırmaları Merkezi'nden Samuel Bendett, geçen yıl yaptığı açıklamada, Rusya'nın elektronik harp alanında ABD'nin çok önünde olduğunu kaydetmişti. Bendett'in görüşüne göre, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra ABD'nin elektronik harp alanındaki gelişimi durdu ve bunun sonucu olarak Rusya'yla mücadelede sorunlarla karşı karşıya kalındı.

ABD hükümetine ve silahlı kuvvetlerine yakınlığıyla bilinen RAND Corporation, 'maviler' (ABD) ve 'kırmızılar' (rakipleri) simülasyonunu sonucu, Rusya ve Çin ile nükleer silahsız bir savaş yaşanması halinde ABD'nin kaybeden taraf olacağını belirtmişti.