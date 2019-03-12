İsveçli uzman: Rusya, Batı’nın askeri teknolojilerine ayak uyduramıyor

Kjellén, "Rusya, Batı'nın yeni tasarımlarına ayak uyduramıyor. Görünürlüğü azaltma ve koruma üzerinde odaklanmak çok daha ucuza geliyor" diye yazdı.
İsveçli uzman, Rusya'nın sahip olduğu çok sayıda yeni elektronik harp araçlarının, Sovyetler Birliği'nin "NATO ve ABD'ye karşı mücadeleyi amaçlayan" tasarımlarının canlandırılmasının sonucu olduğunu ifade etti.
Rusya'nın muhtemelen yoluna devam edeceğini ama son 10 yılda sergilediği tempoları artık tutturamayacağını savunan Kjellén, "Onlar sadece elektroniği susturma üzerinde değil onu yok etme üzerinde de çalışıyor. Elektronik harp, Ruslara geleneksel silahların eksikliklerini kapatmaya yardımcı oluyor. Böylelikle onlar askeri süper güç olmaya çalışıyor ama bunu kaybeden konumundan yapıyor" ifadelerini kullandı.
ABD hükümetine ve silahlı kuvvetlerine yakınlığıyla bilinen RAND Corporation, 'maviler' (ABD) ve 'kırmızılar' (rakipleri) simülasyonunu sonucu, Rusya ve Çin ile nükleer silahsız bir savaş yaşanması halinde ABD'nin kaybeden taraf olacağını belirtmişti.
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