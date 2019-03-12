Sırbistan Türk Akımı’ndan gaz alımı için ihale açtı

Şirketten yapılan açıklamada, Türk Akımı doğalgaz boru hattından gazın aktarılacağı Sırbistan doğalgaz iletim sisteminde kapasite rezervasyon taleplerini toplamaya başlamak üzere ihale açıldığı duyuruldu.

Bulgaristan sınırından ülkeye girerek Sırbistan'dan Macaristan'a kadar uzanacak Türk Akımı doğalgaz boru hattının proje kapasitesi yılda 13.88 milyar metreküpe kadar ulaşabilecek. Sektördeki şirketlere Bulgaristan sınırındaki Zajecar yerleşimindeki noktadan giriş yapıp, Macaristan sınırındaki Horos yerleşimindeki olası 4 noktadan çıkacak olan boru hattından 20 yıl süreyle kapasite rezervasyonu yapmaları öneriliyor.

Şirketin açıklamasına göre boru hattının 1 Ocak 2020'den itibaren devreye alınması bekleniyor, ancak Macaristan sınırındaki gaz iletim noktası ancak 2021'in ekim ayında çalışmaya başlayacak. Böylelikle Türk Akımı'ndan Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan üzerinden en erken 2021'in ilk çeyreğinde Batı Avrupa'ya gaz akmaya başlayacak.

Gastrans, yeni doğalgaz iletim sisteminde kapasite rezervasyon taleplerinin en geç 18 Mart'a kadar sunulması gerektiğini bildirdi.

Gastrans, Rus enerji devi Gazprom (yüzde 51 pay) ve Sırbistan doğalgaz şirketi Serbiyagaz'ın (yüzde 49 pay) ortak şirketi olmasıyla öne çıkıyor.