AB Konseyi'nden Brexit açıklaması: Anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi şekilde arttı

Avrupa Birliği (AB), İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından, "Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken her şeyi yaptı. Brexit kördüğümü sadece Londra'da çözülebilir. Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı" uyarısında bulundu.

© REUTERS / Toby Melville May 'çıkmazda': İngiltere Parlamentosu, son Brexit planını da reddetti

AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, İngiliz parlamentosunda gerçekleşen oylama sonucundan üzüntü duyduklarını belirtti.

"Brexit'te anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken herşeyi yaptı. Brexit kördüğümü sadece Londra'da çözülebilir" açıklamasında bulunan Aaman, AB'nin mevcut ayrılık anlaşmasını tedbir maddesiyle birlikte desteklediğinin altını çizdi.

Aaman, İngiltere'nin AB'den ayrılacağı 29 Mart'a sadece 17 gün kaldığına dikkati çekerek, "Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı. Anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlığımızı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin AB'den ilave süre istemesi durumunda bunun 27 AB üyesi tarafından görüşüleceğine ve oy birliğiyle karar alınabileceğine işaret eden Aaman, AB'nin uzatma için İngiltere'den geçerli bir gerekçe sunmasını beklediğini, AB kurumlarının sorunsuz işleyişinin önemli olduğunu kaydetti.