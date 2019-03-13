Sarı Yelekler'in protestosunda polis şiddetine soruşturma

Finistere Valiliğinden yapılan açıklamada, Quimper'deki eylemde polisin bir göstericiyi şiddetli biçimde copla dövdüğüne dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından soruşturma açıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmada olayın nasıl meydana geldiğinin detaylı şekilde araştırılacağı belirtildi.

Guess what French Police is doing this weekend? pic.twitter.com/MwMjaNRFv6 — Carl Zha (@CarlZha) March 10, 2019

Sarı Yelekler, geçen hafta ülke çapında gösteriler düzenlemişti. Quimper'deki eylemde de polis, şişe ve yumurta atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Akaryakıt zamlarına ve olumsuz ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri, 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, Ulusal Polis Soruşturma Birimince polisin Sarı Yelekler'in gösterilerinde şiddet uyguladığı şüphesiyle 140 soruşturma başlatıldığını söylemişti.