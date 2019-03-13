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    Fransa parlamentosu

    Sarı Yelekler'e karşı tutum sertleşecek: Eylemcilere hapis ve para cezası öngören yasa tasarısı onaylandı

    © AFP 2018 / Christophe ARCHAMBAULT
    Avrupa
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    Fransa Ulusal Meclisi, eylemcilere karşı sert cezalar öngören yasa tasarısını onayladı.

    Sarı Yelekler Paris protestoları 9.hafta
    © REUTERS / Christian Hartmann
    Sarı Yelekler'in protestosunda polis şiddetine soruşturma
    Ulusal Meclis, Senato'da yapılan oylamanın ardından tasarıyı kabul etti. Oylamada, tasarı 115 "hayır" ve 18 "çekimser" ve 210 "evet" oyu aldı. Tasarı yürürlüğe girmeden önce Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından incelenecek.

    İçişleri Bakanı Christophe Castaner, yaptığı açıklamada, bu tasarının, keyfi uygulamaların başlangıcı olmadığını savundu.

    Bakan Castaner, Anayasa Mahkemesinin bu tasarıyı inceleyecek olmasının, tüm şüpheleri ortadan kaldıracağını belirtti.

    YASAĞA RAĞMEN GÖSTERİYE KATILANLARA 6 AY HAPİS, 7 BİN EURO PARA CEZASI

    Hükümet, Sarı Yelekler'in eylemlerindeki şiddet olaylarını önlemek için eylemcilere sert cezalar getiren yasa tasarısı hazırladı. Meclis, bu tasarı kapsamında gösterilerde 'maske' takan protestoculara bir yıl hapis ve 15 bin euro para cezası ile valilerin, tehdit oluşturanların eylemlere katılmasını yasaklamasına izin veren maddeleri ocak ayında onaylamıştı. Yasağa rağmen gösteriye katılanların 6 ay hapis cezası ve 7 bin 500 euro para cezasına çarptırılacağı ifade edilmişti. Eylem yasağı getirilen bu kişilerin tüm bilgilerinin, bir listede yer alacağı belirtilmişti.

    Fransa'nın başkenti Paris'in Champs-Elysees bölgesinde Sarı Yelekler protestolarına müdahale eden polisler
    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
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    Tasarıda izin almadan gösteri yapanların ve gösterilerde şiddet olayları çıkaranların sert şekilde cezalandırılması öngörülüyor. Gösterilerde ortaya çıkan zararın maliyetinin de eylemciler veya 'şiddete başvuranlar' tarafından karşılanması öngörülüyor.

    Hükümetin bu tasarıyla Sarı Yelekler'e karşı tutumunu sertleştireceğine işaret ediliyor.

    Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, yaptığı açıklamada, bu yasa tasarısının ifade özgürlüğü ve barışçı toplanma hakkını kısıtlamaması gerektiğini belirtmişti. Mijatovic, "Bu hassas durumda hükumet ve parlamenterlere, bu kısıtlamalardan kaçınması, diyalog, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyması çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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    Etiketler:
    Hapis cezası, Para cezası, Gösteri ve yürüyüş hakkı, Sarı Yelekler, Fransa Ulusal Meclisi, Fransa
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