Almanya'dan Brexit kararı yorumu: 'Anlaşmasız senaryoya' daha fazla yaklaşıyoruz

"Açık söylemek gerekirse, bu kararla 'anlaşmasız senaryoya' daha fazla yaklaşıyoruz" değerlendirmesinde bulunan Maas, düzensiz bir Brexit ihtimalinin arttığına işaret etti. Maas, kalan 17 gün içinde İngiltere’nin AB’den düzensiz bir şekilde ayrılmasının önlenmesini ümit ettiğini belirtti.
Almanya’nın 'ihtimallerin en kötüsüne mümkün olduğunca en iyi şekilde hazırlandığını' ifade eden Maas, şimdilik İngiltere'nin iç politikasındaki gelişmeleri bekleyeceklerini ve buna ilişkin spekülasyon yapmayacaklarını kaydetti.
BREXİT OYLAMASINDA RET ÇIKTI
İngiltere Başbakan Theresa May, içerdiği Kuzey İrlanda sınırına ilişkin 'tedbir maddesi' nedeniyle tepki çeken anlaşmanın metnini değiştirmeyi başaramamış ancak maddenin kullanım koşullarına 'açıklık getiren' bir ortak belge üzerinde AB ile uzlaşmıştı. Ancak, parlamenterleri ikna edemeyince anlaşmayı parlamentodan geçirmekte başarısız oldu.
İngiliz parlamentosu bugün 'anlaşmasız ayrılık', perşembe günü de 'Brexit tarihinin ertelenmesi' seçeneklerini oylayacak.
İngiltere'nin, AB'den 29 Mart'ta ayrılması öngörülüyor.
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