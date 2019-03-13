Saakaşvili: Poroşenko, Kırım karşılığında NATO ve AB üyeliği almak istedi

Gürcistan'ın eski Devlet Başkanı ve Ukrayna'nın Odessa kentinin eski Valisi Mihail Saakaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun 2014 yılında Kırım karşılığında NATO ve AB üyeliği almak istediğini söyledi.

Ukrayna basınına demeç veren Saakaşvili'ye göre Poroşenko, eski Gürcü siyasetçinin Güney Osetya ve Abhazya'nın Gürcistan'a bir daha asla dönmeyeceği fikrine alıştığını düşünüyordu.

Poroşenko'nun, Güney Osetya ve Abhazya düşüncesine paralel olarak muhtemelen Kırım'ın Ukrayna'ya bir daha asla dönmeyeceği fikrine alıştığını belirten Saakaşvili, zira Kiev yönetiminin Kırım karşılığında NATO ve AB üyeliği almak istediğinin altını çizdi.

Saakaşvili, Kırım'ın kaybedilmesinin Ukrayna'nın NATO ve AB üyesi olamamasına yol açabileceğini, çünkü bunun bölgesel çatışma çıkacağını sözlerine ekledi.