'Volkswagen, yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçmeyebilir'

Volkswagen, yurtdışındaki yeni fabrika yatırımı için görüşmelerini hızlandırdı. En güçlü adaylardan biri olarak görülen Türkiye'nin ise ülkede yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı şansını kaybettiği iddia ediliyor.

© AFP 2018 / JOHN MACDOUGALL Volkswagen Türkiye'de fabrika yatırımı yapacak

Alman otomotiv firması Volkswagen (VW), bir süredir gündemde olan yurtdışındaki yeni fabrika yatırımı için görüşmelerini hızlandırdı. Son 1.5 ay içerisinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu aday ülkelere ziyaretlerde bulunarak, ilgili bakanlıklarla görüşen VW yetkililerinin, aday ülke sayısını dörde düşürdüğü belirtiliyor. Daha önce belirtilenin aksine nihai kararın 2019'un kasım ayında değil, bu yılın ilk yarısında açıklanacağı iddia ediliyor. Öte yandan yakın bir zamana kadar en güçlü adaylardan biri olarak görülen Türkiye'nin, ülkede yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı şansını kaybettiği de iddialar arasında.

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre, elektrikli otomobiller konusunda atağa geçen VW'nin, mevcut fabrikalarında elektrikli modellere yer açmak için Ford'la işbirliği hazırlığında olduğu ve ticari araç modeli Transporter'ı Almanya yerine Türkiye'de Ford Otosan'ın Gölcük Fabrikası'nda üreteceği konuşuluyordu. Bu açıklama ocak ayında yapılan Detroit Auto Show'da resmi olarak da açıklandı. Daha fazla heyecan yaratan bir diğer konu ise VW'nin, bünyesindeki Skoda ve Seat markaları için yurtdışında yeni bir fabrika yatırımı yapacağı ve bu yatırım için Türkiye'nin en güçlü adaylardan biri olduğu yönündeki açıklamalardı. Türkiye dışında Bulgaristan, Sırbistan, Romanya ve Makedonya da aday ülkeler arasındaydı.

'TÜRKİYE EN DONANIMLI ADAY'

Konuyla ilgili geçtiğimiz aralık ayında Dünya'ya konuşan sektör temsilcileri, Türkiye'nin en güçlü aday olduğunu ve şansının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Siyasi kararlar, ekonomik kararları gölgelemez ise yatırım kesin Türkiye'ye geliyor" vurgusu yapmıştı. Doğuş Otomotiv Başkanı Ali Bilaloğlu, "Türkiye açık ara en donanımlı aday" derken, TAYSAD Başkanı Alper Kanca, "Türkiye için bu büyük yatırım kararının kesinleşmek üzere olduğunu düşünüyorum" yorumunu yapmıştı. Volkswagen yetkilileri yeni yatırım kararıyla ilgili nihai kararın Kasım 2019'da verileceğini açıklamıştı.

YATIRIM İÇİN ÜLKE ÜLKE DOLAŞIYORLAR

© REUTERS / Imelda Medina Almanya'da 401 bin kişi Volkswagen'ı mahkemeye verdi

Ancak Volkswagen'e yakın kaynaklar, Alman otomotiv devinin son birkaç haftadır aday ülkelerle görüşmeleri hızlandırdığını söyledi. Ocak sonunda Türkiye'de bakanlık yetkilileri ile bir araya gelen VW yöneticileri, şubat ayında ise Bulgar bakanlarla bir araya gelerek yatırım planı için görüşmeler yaptı. Türkiye'de yapılan görüşme basına yansımızken, Bulgaristan'da yapılan toplantı, hem Bulgar hem de Alman basınında yer aldı. Bu haberlerde Bulgaristan ile görüşmelerin oldukça iyi geçtiğine yer verilirken, yakın bir zamana kadar güçlü bir aday olan Türkiye'nin ise otomotiv sektöründe yaşanan daralma nedeniyle şansını kaybettiği iddia edildi. Sırp medya kuruluşu Vecernje Novosti da bu ayın başında konuyu gündemine taşıyarak, VW Group'un Skoda ve Seat markalarının üretimi için Sırbistan'ı seçtiğini iddia etti. Bulgar, Alman ve Sırp basının ardından bugün ise Avrupa'nın önde gelen otomotiv yayınlarından Automotive News Europe, konuyu gündeme taşıdı.

ADAY ÜYE SAYISI 4'E İNDİRİLDİ

Automotive News Europe'da yer alan habere göre; yeni Skoda fabrikası için aday ülke sayısı daraltıldı. Skoda CEO'su Bernhard Maier'in aday ülke sayısının dörte düşürüldüğünü ifade ettiği ancak bu ülkelerin hangileri olduğunu açıklamadığı belirtiliyor. Haberde, Skoda'nın yeni fabrika yatırımı için seçim yapmaya çok yakın olduğu ve Sırbistan'ın favori ülke olarak öne çıktığı belirtiliyor. Automotive News ayrıca farklı haber kaynaklarına dayandırarak Türkiye'nin tercih edilen bir ülkeyken, iç pazarda yaşanan daralma nedeniyle favori olmaktan çıkarıldığını yazdı. Haberde Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 3 daraldığı, buna bağlı olarak üretimin de yüzde 9 azaldığı hatırlatıldı.

'TÜRKİYE'NİN SEÇİLMEMESİ STRATEJİK HATA OLUR'

Volkswagen'in Türkiye distribütörü olan Doğuş Otomotiv'in Başkanı Ali Bilaloğlu, konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmamayı tercih ederken, DÜNYA'ya konuşan Eski Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Mehmet Dudaroğlu ise Volkswagen'in bu yatırım için Türkiye'yi seçmemesi halinde stratejik bir hata yapmış olacağını vurgulayarak, "Volkswagen önceki yatırımlarını da duyurduğunda Türkiye'nin adı hep aday ülkeler arasında yer aldı. Volkswagen ile ilgili yatırımların Türkiye'ye kazandırılması için TAYSAD olarak ilgili bakanlıklarımızla güçlü işbirliği yaparak, faaliyetlerinde bulunmuştuk. Sonuç olarak Volkswagen'in hiçbir yatırımı Türkiye'ye gelmedi.

© AFP 2018 / Ronny Hartmann Dünyanın en çok satan otomobili yine Volkswagen oldu

Skoda yatırımı Türkiye'ye gelmeli. Otomotiv eko sistemimiz çok güçlü, tedarik sanayimiz çok güçlü ve çok dinamik. Deneyimli is gücümüz, modern üretim sistemimiz, Ar-Ge ve inovasyon yetkinliğimiz, Endüstri 4.0 konusunda hızlı hareket etme kabiliyetimiz ve uluslararasi projelerdeki iyi pozisyonumuz, Skoda yatırımının Türkiye'ye gelmesi için elimizdeki gücümüz. Hükümetimizin yabancı yatırım projelerine verdiği önemin farkındayız, hükümetimizden Skoda yatırımını ülkemize kazandırılması için yoğun çaba göstermesini bekliyoruz.

Volkswagen yönetimi şunu açıkça düşünmelidir ki, Türkiye kendileri için çok büyük bir pazar, yatırımlarını Türkiye'ye yönlendirmemeleri stratejik bir hata olur. Volkswagen'in ülkemizde yatırım yapmamasının bedelini Türk alıcısı başka markalara yönelerek ödetir.

Emisyon skandalı ile itibar kaybetmiş Volkswagen'in Türkiye'nin kalbini kazanması gerekir" diye konuştu.

Volkswagen, yeni fabrika için yaklaşık 1.4 milyar euroluk yatırım yapacak. 2022'de faaliyete geçmesi planlanan fabrikada, yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edileceği tahmin ediliyor.