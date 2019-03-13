Kayıt
16:02 13 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    The logo of German carmaker Volkswagen (VW) is pictured at the company's head quarters on November 22, 2016 in Wolfsburg, northern Germany.

    'Volkswagen, yeni fabrika yatırımı için Türkiye'yi seçmeyebilir'

    © AFP 2018 / Ronny Hartmann
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 14

    Volkswagen, yurtdışındaki yeni fabrika yatırımı için görüşmelerini hızlandırdı. En güçlü adaylardan biri olarak görülen Türkiye'nin ise ülkede yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı şansını kaybettiği iddia ediliyor.

    Volkswagen
    © AFP 2018 / JOHN MACDOUGALL
    Volkswagen Türkiye'de fabrika yatırımı yapacak
    Alman otomotiv firması Volkswagen (VW), bir süredir gündemde olan yurtdışındaki yeni fabrika yatırımı için görüşmelerini hızlandırdı. Son 1.5 ay içerisinde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu aday ülkelere ziyaretlerde bulunarak, ilgili bakanlıklarla görüşen VW yetkililerinin, aday ülke sayısını dörde düşürdüğü belirtiliyor. Daha önce belirtilenin aksine nihai kararın 2019'un kasım ayında değil, bu yılın ilk yarısında açıklanacağı iddia ediliyor. Öte yandan yakın bir zamana kadar en güçlü adaylardan biri olarak görülen Türkiye'nin, ülkede yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı şansını kaybettiği de iddialar arasında.

    Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre, elektrikli otomobiller konusunda atağa geçen VW'nin, mevcut fabrikalarında elektrikli modellere yer açmak için Ford'la işbirliği hazırlığında olduğu ve ticari araç modeli Transporter'ı Almanya yerine Türkiye'de Ford Otosan'ın Gölcük Fabrikası'nda üreteceği konuşuluyordu. Bu açıklama ocak ayında yapılan Detroit Auto Show'da resmi olarak da açıklandı. Daha fazla heyecan yaratan bir diğer konu ise VW'nin, bünyesindeki Skoda ve Seat markaları için yurtdışında yeni bir fabrika yatırımı yapacağı ve bu yatırım için Türkiye'nin en güçlü adaylardan biri olduğu yönündeki açıklamalardı. Türkiye dışında Bulgaristan, Sırbistan, Romanya ve Makedonya da aday ülkeler arasındaydı.

    'TÜRKİYE EN DONANIMLI ADAY'

    Konuyla ilgili geçtiğimiz aralık ayında Dünya'ya konuşan sektör temsilcileri, Türkiye'nin en güçlü aday olduğunu ve şansının çok yüksek olduğunu vurgulayarak, "Siyasi kararlar, ekonomik kararları gölgelemez ise yatırım kesin Türkiye'ye geliyor" vurgusu yapmıştı. Doğuş Otomotiv Başkanı Ali Bilaloğlu, "Türkiye açık ara en donanımlı aday" derken, TAYSAD Başkanı Alper Kanca, "Türkiye için bu büyük yatırım kararının kesinleşmek üzere olduğunu düşünüyorum" yorumunu yapmıştı. Volkswagen yetkilileri yeni yatırım kararıyla ilgili nihai kararın Kasım 2019'da verileceğini açıklamıştı.

    YATIRIM İÇİN ÜLKE ÜLKE DOLAŞIYORLAR

    Volkswagen
    © REUTERS / Imelda Medina
    Almanya'da 401 bin kişi Volkswagen'ı mahkemeye verdi
    Ancak Volkswagen'e yakın kaynaklar, Alman otomotiv devinin son birkaç haftadır aday ülkelerle görüşmeleri hızlandırdığını söyledi. Ocak sonunda Türkiye'de bakanlık yetkilileri ile bir araya gelen VW yöneticileri, şubat ayında ise Bulgar bakanlarla bir araya gelerek yatırım planı için görüşmeler yaptı. Türkiye'de yapılan görüşme basına yansımızken, Bulgaristan'da yapılan toplantı, hem Bulgar hem de Alman basınında yer aldı. Bu haberlerde Bulgaristan ile görüşmelerin oldukça iyi geçtiğine yer verilirken, yakın bir zamana kadar güçlü bir aday olan Türkiye'nin ise otomotiv sektöründe yaşanan daralma nedeniyle şansını kaybettiği iddia edildi. Sırp medya kuruluşu Vecernje Novosti da bu ayın başında konuyu gündemine taşıyarak, VW Group'un Skoda ve Seat markalarının üretimi için Sırbistan'ı seçtiğini iddia etti. Bulgar, Alman ve Sırp basının ardından bugün ise Avrupa'nın önde gelen otomotiv yayınlarından Automotive News Europe, konuyu gündeme taşıdı.

    ADAY ÜYE SAYISI 4'E İNDİRİLDİ

    Automotive News Europe'da yer alan habere göre; yeni Skoda fabrikası için aday ülke sayısı daraltıldı. Skoda CEO'su Bernhard Maier'in aday ülke sayısının dörte düşürüldüğünü ifade ettiği ancak bu ülkelerin hangileri olduğunu açıklamadığı belirtiliyor. Haberde, Skoda'nın yeni fabrika yatırımı için seçim yapmaya çok yakın olduğu ve Sırbistan'ın favori ülke olarak öne çıktığı belirtiliyor. Automotive News ayrıca farklı haber kaynaklarına dayandırarak Türkiye'nin tercih edilen bir ülkeyken, iç pazarda yaşanan daralma nedeniyle favori olmaktan çıkarıldığını yazdı. Haberde Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 3 daraldığı, buna bağlı olarak üretimin de yüzde 9 azaldığı hatırlatıldı.

    'TÜRKİYE'NİN SEÇİLMEMESİ STRATEJİK HATA OLUR'

    Volkswagen'in Türkiye distribütörü olan Doğuş Otomotiv'in Başkanı Ali Bilaloğlu, konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmamayı tercih ederken, DÜNYA'ya konuşan Eski Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Mehmet Dudaroğlu ise Volkswagen'in bu yatırım için Türkiye'yi seçmemesi halinde stratejik bir hata yapmış olacağını vurgulayarak, "Volkswagen önceki yatırımlarını da duyurduğunda Türkiye'nin adı hep aday ülkeler arasında yer aldı. Volkswagen ile ilgili yatırımların Türkiye'ye kazandırılması için TAYSAD olarak ilgili bakanlıklarımızla güçlü işbirliği yaparak, faaliyetlerinde bulunmuştuk. Sonuç olarak Volkswagen'in hiçbir yatırımı Türkiye'ye gelmedi.

    The logo of German carmaker Volkswagen (VW) is pictured at the company's head quarters on November 22, 2016 in Wolfsburg, northern Germany.
    © AFP 2018 / Ronny Hartmann
    Dünyanın en çok satan otomobili yine Volkswagen oldu
    Skoda yatırımı Türkiye'ye gelmeli. Otomotiv eko sistemimiz çok güçlü, tedarik sanayimiz çok güçlü ve çok dinamik. Deneyimli is gücümüz, modern üretim sistemimiz, Ar-Ge ve inovasyon yetkinliğimiz, Endüstri 4.0 konusunda hızlı hareket etme kabiliyetimiz ve uluslararasi projelerdeki iyi pozisyonumuz, Skoda yatırımının Türkiye'ye gelmesi için elimizdeki gücümüz. Hükümetimizin yabancı yatırım projelerine verdiği önemin farkındayız, hükümetimizden Skoda yatırımını ülkemize kazandırılması için yoğun çaba göstermesini bekliyoruz.

    Volkswagen yönetimi şunu açıkça düşünmelidir ki, Türkiye kendileri için çok büyük bir pazar, yatırımlarını Türkiye'ye yönlendirmemeleri stratejik bir hata olur. Volkswagen'in ülkemizde yatırım yapmamasının bedelini Türk alıcısı başka markalara yönelerek ödetir.

    Emisyon skandalı ile itibar kaybetmiş Volkswagen'in Türkiye'nin kalbini kazanması gerekir" diye konuştu.

    Volkswagen, yeni fabrika için yaklaşık 1.4 milyar euroluk yatırım yapacak. 2022'de faaliyete geçmesi planlanan fabrikada, yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edileceği tahmin ediliyor.

    Etiketler:
    fabrika, yatırım, otomobil, Endüstri 4.0, Doğuş Otomotiv, Skoda, Automotive News Europe, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Dünya, Volkswagen (VW), Mehmet Dudaroğlu, Ali Bilaloğlu, Bernhard Maier, Alper Kanca, Aysel Yücel, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, Almanya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Diyarbakır'da nükleer silah başlığında da kullanılan madde ele geçirildi
    Diyarbakır'da nükleer silah başlığında da kullanılan madde ele geçirildi
    Karikatür
    ABD yönetiminden Venezüella’da ‘demokratik siyasi geçiş’ için 500 milyon dolarlık bütçe talebi
    İnfografik
    Hindistan-Pakistan gerilimi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet