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    Sarı Yelekler hareketi, talepleri arasında yer alan Macron'un istifasını Paris'teki Zafer Takı'na da yazdı.

    Sarı Yelekler'in gösterilerinde biber gazı kullanımına ilişkin 174 soruşturma

    © REUTERS / Stephane Mahe
    Avrupa
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    Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin protestoculara karşı biber gazı kullanımına ilişkin 174 soruşturma başlatıldığını belirtti.

    Fransa parlamentosu
    © AFP 2018 / Christophe ARCHAMBAULT
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    Castaner, BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, polisin eylemlerde biber gazı kullanımıyla ilgili 174 soruşturmanın açıldığını söyledi.

    Bakan Castaner, biber gazının hatalı şekilde kullanılması durumunda polisin cezalandırılacağını kaydetti.

    Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

    Fransız hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor.

    Mediapart internet sitesinin haberinde, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin elinin koptuğu, 21 kişinin gözünü kaybettiği belirtilmişti. Haberde 204 kişinin başından, 13 kişinin elinden, 41 kişinin gövdesinden, 68 kişinin bacaklarından ve 16 kişinin de belinden yaralandığı belirtilmişti.

    Fransa'nın başkenti Paris'in Champs-Elysees bölgesinde Sarı Yelekler protestolarına müdahale eden polisler
    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
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    Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'ya sarı yeleklilerin eylemlerinde insan haklarına daha saygılı olma, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmeme ve biber gazı kullanımını yasaklama çağrısında bulunmuştu.

    Mijatovic, eylemlerde yaralanan kişi sayısının yüksek ve ciddi yaralanmalar olması dikkate alındığında, polisin kamu düzenini sağlamak için uyguladığı yöntemin insan haklarına uygunluğunun sorgulanması gerektiğini belirtmişti.

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