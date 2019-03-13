Sarı Yelekler'in gösterilerinde biber gazı kullanımına ilişkin 174 soruşturma

© AFP 2018 / Christophe ARCHAMBAULT Sarı Yelekler'e karşı tutum sertleşecek: Eylemcilere hapis ve para cezası öngören yasa tasarısı onaylandı

Castaner, BFM televizyonuna yaptığı açıklamada, polisin eylemlerde biber gazı kullanımıyla ilgili 174 soruşturmanın açıldığını söyledi.

Bakan Castaner, biber gazının hatalı şekilde kullanılması durumunda polisin cezalandırılacağını kaydetti.

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

Fransız hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor.

Mediapart internet sitesinin haberinde, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kapsülünün isabet etmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin elinin koptuğu, 21 kişinin gözünü kaybettiği belirtilmişti. Haberde 204 kişinin başından, 13 kişinin elinden, 41 kişinin gövdesinden, 68 kişinin bacaklarından ve 16 kişinin de belinden yaralandığı belirtilmişti.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes BM'nin Sarı Yeleklere karşı aşırı güç kullanımının soruşturulması talebi Fransız hükümetini kızdırdı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'ya sarı yeleklilerin eylemlerinde insan haklarına daha saygılı olma, barışçıl gösteri özgürlüğüne aşırı kısıtlamalar getirmeme ve biber gazı kullanımını yasaklama çağrısında bulunmuştu.

Mijatovic, eylemlerde yaralanan kişi sayısının yüksek ve ciddi yaralanmalar olması dikkate alındığında, polisin kamu düzenini sağlamak için uyguladığı yöntemin insan haklarına uygunluğunun sorgulanması gerektiğini belirtmişti.