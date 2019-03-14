Orban'ın 'en az 4 çocuklu mutlu aile' kampanyasının reklamı, 'sadakatsiz erkek arkadaş' fenomenine yaptırıldı

Bu hafta Orban'ın baş düşman bellediği Macar kökenli ABD'li finans spekülatörü, Açık Toplum Vakfı Başkanı George Soros ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'i birlikte resmeden AB karşıtı posterlerin kaldırıldığı Macaristan'ı bu kez genç bir çiftin mutlu aile posterleri kapladı.
Geleneksel aile değerlerini ve bol çocuklu anneleri teşvik etmeyi amaçlayan posterlere bakanlar, genç çifti çok tanıdık buldu.
Zira son bir yıldır piyasada sadakatsizlik teması için kullanılan fotoğraflardaki çiftti bu.
Üstelik verdikleri pozlar yazın sosyal medyada meme furyası yaratmıştı.
Konu fotoğrafı arayan medya organları için çekilen ve çok ucuza satılan fotoğraf dizisini Barselonalı fotoğrafçı Antonio Guillem çekmişti, viral olan fotoğrafın adı da şuydu:
"Sadakatsiz erkek sokakta kız arkadaşıyla yürürken bir başka baştan çıkarıcı kıza kendinden geçerek bakıyor."
they may have wanted to investigate the dark back story here https://t.co/1ASzRiQoTy— Don Moynihan (@donmoyn) 13 Mart 2019
Aynı çiftin bu kez devlet teşvikli örnek aile haline gelmesi sosyal medyanın diline düştü.
"Anti-Juncker billboardlarının yerini alan Macar hükümetinin aile koruma eylem planının reklam kampanyasını her kim yaptıysa internette olan bitenlerden bihaber olsa gerek."
Anti-Juncker billboards are being replaced with advertisements of the Hungarian government’s "family protection action plan”.— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) 13 Mart 2019
But this new campaign seems to be designed by some less Internet-savvy people. OMG.
Source:https://t.co/GOT74WCHqx pic.twitter.com/aGXHeUD68l
"Macar hüküemtinin yeni aile politikasının reklam kampanyasındaki mutlu çift internette epeydir meşhur, ama birbirlerine çılgınca aşık olmalarıyla değil."
Altına gönderilen memelerden birinde yoldan geçen baştan çıkarıcı kadının üzerine 'faşist diktatörlük', aklı başından giden sadakatsiz erkeğin üzerine Orban'ın partisi 'Fidesz', erkeğe kızan sevgilinin üzerine de 'Demokrasi ve hukukun üstünlüğü' yazıldı.
The happy couple gracing the Hungarian government’s campaign advertising its new family policy is already famous on the internet…and not for being madly in love. pic.twitter.com/wBljm6eiF7— Valerie Hopkins (@VALERIEin140) 13 Mart 2019
well. pic.twitter.com/5J230EpUmZ— Tomjez (@Tomjez) 13 Mart 2019
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