Orban'ın 'en az 4 çocuklu mutlu aile' kampanyasının reklamı, 'sadakatsiz erkek arkadaş' fenomenine yaptırıldı

Avrupa Birliği içinde çıkardığı engellerden göçmen düşmanlığına, sokakta yaşamayı suç haline getirmekten fazla mesai süresini 400 saate çıkaran 'köle yasasına', her icraatı olay olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın çok çocuklu aileleri teşvik programı da gündemi sarstı. Ama bu kez attırdığı kahkahalarla...

Üçüncü başbakanlık döneminde Macaristan'ın nüfus sorununu çözmekten söz eden Viktor Orban, geçen ay dört ve daha fazla çocuk annesi kadınlara gelir vergisinden ömür boyu muafiyet de vaat etti. "Biz giderek daha az doğuran Avrupa'nın geri kalanından farklı olarak Müslüman göçmen değil, daha fazla Macar çocuğu, daha büyük aileler istiyoruz" dedi. Ama kampanyasını yüzüne gözüne bulaştırdı.

Bu hafta Orban'ın baş düşman bellediği Macar kökenli ABD'li finans spekülatörü, Açık Toplum Vakfı Başkanı George Soros ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker'i birlikte resmeden AB karşıtı posterlerin kaldırıldığı Macaristan'ı bu kez genç bir çiftin mutlu aile posterleri kapladı.

© AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Orban'dan Erdoğan'a: Makasla çok tehlikeli duruyorsun

"Genç evli çiftler bebek beklerken devlet desteği alacak" yazılı posterlerin görselinde ağzı kulaklarında sarmaş dolaş genç bir çift kullanıldı.

Geleneksel aile değerlerini ve bol çocuklu anneleri teşvik etmeyi amaçlayan posterlere bakanlar, genç çifti çok tanıdık buldu.

Zira son bir yıldır piyasada sadakatsizlik teması için kullanılan fotoğraflardaki çiftti bu.

Üstelik verdikleri pozlar yazın sosyal medyada meme furyası yaratmıştı.

Kız arkadaşıyla gezip tozarken 'aklı başka kadınlarda olan, gözü başka kadınlara kayan erkek arkadaş' fotoğraflarındaki çiftin, aile teşviki programının poster çiftine dönüşmesi, Macaristan'ın da sınırlarını aşarak Avrupa çapında alay konusu haline geldi.

Konu fotoğrafı arayan medya organları için çekilen ve çok ucuza satılan fotoğraf dizisini Barselonalı fotoğrafçı Antonio Guillem çekmişti, viral olan fotoğrafın adı da şuydu:

"Sadakatsiz erkek sokakta kız arkadaşıyla yürürken bir başka baştan çıkarıcı kıza kendinden geçerek bakıyor."

they may have wanted to investigate the dark back story here https://t.co/1ASzRiQoTy — Don Moynihan (@donmoyn) 13 Mart 2019

Aynı çiftin bu kez devlet teşvikli örnek aile haline gelmesi sosyal medyanın diline düştü.

"Anti-Juncker billboardlarının yerini alan Macar hükümetinin aile koruma eylem planının reklam kampanyasını her kim yaptıysa internette olan bitenlerden bihaber olsa gerek."

Anti-Juncker billboards are being replaced with advertisements of the Hungarian government’s "family protection action plan”.



But this new campaign seems to be designed by some less Internet-savvy people. OMG.



Source:https://t.co/GOT74WCHqx pic.twitter.com/aGXHeUD68l — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) 13 Mart 2019

​"Macar hüküemtinin yeni aile politikasının reklam kampanyasındaki mutlu çift internette epeydir meşhur, ama birbirlerine çılgınca aşık olmalarıyla değil."

Altına gönderilen memelerden birinde yoldan geçen baştan çıkarıcı kadının üzerine 'faşist diktatörlük', aklı başından giden sadakatsiz erkeğin üzerine Orban'ın partisi 'Fidesz', erkeğe kızan sevgilinin üzerine de 'Demokrasi ve hukukun üstünlüğü' yazıldı.

The happy couple gracing the Hungarian government’s campaign advertising its new family policy is already famous on the internet…and not for being madly in love. pic.twitter.com/wBljm6eiF7 — Valerie Hopkins (@VALERIEin140) 13 Mart 2019

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