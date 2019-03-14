Neo-Nazi Azov Taburu kurucusu Biletskiy: Ukrayna ordusu, Donbass'ta çok ciddi kayıplar verdi

Ukrayna milletvekili ve neo-Nazi Azov Taburu kurucusu Andrey Biletskiy, Ukrayna ordusunun ülkenin güneydoğusundaki Donbass'ta yaşanan çatışmalar sonucunda çok ciddi kayıplar verdiğini söyledi.

Ukrayna basınına konuşan Biletskiy, Minsk-2 anlaşmasının imzalanması sonrası ordunun yaralanma, kalp krizi ve intihar sonucu ölenler hariç 1000'den fazla zayiat verdiğini belirten Biletskiy, "Verdiğimiz kayıp, modern savaşlar için aşırı yüksek bir rakama tekabül ediyor" dedi.

Ukraynalı vekil, Kiev yönetiminin krizin çözümünde ilerleme kaydedemediğini de ifade etti.

Biletskiy, "Hükümet, Kırım ve Donbass'ın adının geçmesinden rahatsızlık duyuyor, zira bunlarla ilgili hiçbir başarısı bulunmuyor" diye ekledi.