Ortak güvenlik ve gelecekte yaşanabilecek zorluklarla mücadele için NATO'nun yatırımlarına devam ettiğini belirten Stoltenberg, verilerin ittifakın 2018 yılında savunmaya daha fazla yatırım yaptığını ortaya koyduğunu söyledi.

NATO'nun 2018 yılı faaliyetleri hakkında genel bir değerlendirme yapan Stoltenberg, savunma ve caydırıcılık alanında ilerleme kaydedildiğini, NATO komuta yapısında değişiklikler yapıldığını, NATO'nun son yıllardaki en geniş kapsamlı tatbikatının gerçekleştirildiğini, yeni karargah binasına taşınıldığını ve siber savunma kabiliyetlerinin artırıldığını anlattı.

'TÜM MÜTTEFİKLER SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMAYA BAŞLADI'

Stoltenberg, NATO'nun DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona üye olduğunu, Avrupa Birliği (AB) ile iş birliğini artırdığını, Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini başlattığını hatırlattı.

NATO bünyesinde külfet paylaşımının adil biçimde olması gerektiğine dikkati çeken Stoltenberg, "Tüm müttefikler savunma harcamalarını artırmaya başladı." diye konuştu.

Avrupa'daki müttefikler ve Kanada'nın 2018'de savunma harcamalarını reel olarak neredeyse yüzde 4 seviyesinde artırdığını vurgulayan Stoltenberg, "Avrupalı müttefikler ve Kanada, savunma ve caydırıcılığa 2016'dan beri ilave 41 milyar dolar harcadı. Bu rakamın yıl sonunda 100 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, bütün müttefiklerin NATO kapasitesine katkıyı artırdıklarını, öngörülemez tehditlere karşı birlik olmanın önemli olduğunu söyledi.

Bütün müttefiklerin savunma harcamalarını artırma yönündeki taahhütlerini yerine getirmelerini beklediğini vurgulayan Stoltenberg, savunma kapasitesinin yükseltilmesinin ortak güvenliğe faydalı olduğunu anlattı.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU Rus uzman: Rusya, NATO’nun Karadeniz’deki siyasi manevralarını yüksek hazırlık seviyesinde takip ediyor

NATO Yıllık Raporu'na göre, ittifak üyesi 7 ülkenin 2018 yılı savunma harcaması gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sini geçti.

Savunma harcaması oranında ABD yüzde 3,39'la ilk sırada yer aldı. Onu en yakın yüzde 2,22 ile Yunanistan, yüzde 2,15 ile İngiltere, yüzde 2,07 ile Estonya, yüzde 2,05 ile Polonya, yüzde 2,03 ile Letonya ve yüzde 2 ile Litvanya izledi.

Bu dönemde, Türkiye savunmaya GSYH'sinin yüzde 1,64'ünü ayırdı.

Almanya GSYH'sinin yüzde 1,23'ünü, Hollanda yüzde 1,35'ini, İtalya yüzde 1,15'ini savunmaya harcadı.

NATO üyeleri arasında savunma alanına en az pay ayıran ülkeler ise yüzde 0,54'le Lüksemburg, yüzde 0,93'le Belçika ve İspanya oldu.

NATO üyesi ülkeler 2014 yılında GSYH'lerinin yüzde 2'si seviyesinde savunma harcaması yapmayı taahhüt etmişti.