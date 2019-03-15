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13:13 15 Mart 2019
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    Johannes Hahn

    Hahn: Türkiye AB üyelik projesini devam ettirmesin

    John Thys
    Avrupa
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    AB'nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Hahn Türkiye ile AB üyelik sürecini devam ettirmemesi için anlaşmanın 'en mantıklı' yaklaşım olacağını söyledi. Hahn Gümrük Birliği modernizasyonu müzakelerine başlanması çağrısı yaptı.

    Abdulhamit Gül
    © AA / Raşit Aydoğan
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    Avrupa Birliği'nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, bugün dört yıl aradan sonra yapılacak AB-Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB üyelik süreci ile ilgili olarak "en ideal durum Türkiye'nin bu projeyi daha fazla devam ettirmemesi konusunda anlaşmak" dedi. Hahn bunun "en dürüst yaklaşım" olacağını, ancak Ankara'nın "henüz o noktada" olmadığını kaydetti.

    Hahn'ın açıklamasından birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakerelerinin askıya alınması önerisinde bulunan kararını Strasbourg'da 13 Mart'ta yapılan genel kurul oturumunda oy çoğunluğuyla kabul etmişti.

    GÜMRÜK BİRLİĞİ MODERNİZASYONU

    Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Hahn ayrıca Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesi müzakerelerinin yeniden başlatılması çağrısında bulundu. Gümrük Birliği modernizasyonu müzakerelerinin başlaması için AB hükümetlerinin yetkilendirme yapmasını isteyen Hahn, Türkiye'nin "ekonomik sorunlar yaşaması ve bu nedenle istikrarsızlık faktörü" olmasının AB'nin çıkarına olmadığını kaydetti.

    13 Mart'ta AP'de kabul edilen kararda, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi savunuluyor ancak bu güncelleme reform sürecine ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygı koşuluna bağlandı.

    Genişlemeden Sorumlu Üye, AB'nin insan hakları ve hukuk devleti ilkeleri konusunda bir "bütün olarak eleştirel" olduğunu söyledi. Hahn, Türkiye'nin üyelik adayı ülke olması nedeniyle "en yüksek standartlarda" değerlendirildiğini kaydetti.

    BASIN KARTI GÜNDEMİ

    Genişlemeden sorumlu Avrupa Komisyonu üyesi Johannes Hahn
    © AP Photo / Darko Vojinovic
    Hahn: Türkiye ile müzakereler nihai olarak sonlandırılmalı
    Hahn, Türkiye-AB ilişkilerinin en üst düzeydeki karar alma organı AB-Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısında Türkiye'de basın kartları yenilenmeyen yabancı gazeteciler konusunun da gündemde olacağını belirtti. Türkiye'nin yaklaşımının "yıllardır gördüğümüz düşünce özgürlüğünün sınırlanması resmine maalesef uyduğunu" söyleyen Hahn, yine de Gümrük Birliği güncellenmesi konusunda görüşülmesini "mantıklı" bulduğunu çünkü bunun Türkiye'yi "Avrupa'ya daha sıkı bağlacağını" söyledi.

    Hahn bunun ayrıca Batılı değerler, demokrasi ve hukuk devletini savunan Türkleri de destekleyeceğini kaydetti. Ancak Hahn Mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlere kadar AB ülkelerinden Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için yetkilendirme beklemediğini de sözlerine ekledi.

    AB ve Türkiye, Gümrük Birliği anlaşmasını 1995 yılında imzalamıştı. AB liderleri 2016 yılında mülteci krizi sırasında Türkiye'ye Gümrük Birliği'nin modernize edileceği yönünde söz vermişti. Hizmet sektörü ve tarım gibi alanlarda AB Komisyonu olumlu görüş bildirmişti. Ancak daha sonra Türkiye'deki muhalif kesime karşı iktidarın aldığı tavır ve yaşanan gözaltı ile tutuklamalar nedeniyle 2016 yılı sonundan bu yana görüşmeler durmuştu.

    Etiketler:
    üyelik, müzakere, görüşme, Gümrük Birliği, AP, Deutsche Welle Türkçe, Avrupa Birliği (AB), Johannes Hahn, Türkiye, Avrupa
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