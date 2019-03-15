Fransa'da jinekolog sendikasından kürtaj grevi tehdidi

Fransa'da, bir jinekolog sendikası, sağlık bakanını kendileriyle görüşmeye zorlamak için, kürtaj grevi tehdidinde bulundu. Ülkedeki kadın örgütleri ise bunun "kadınların rehin alınması anlamına geldiğini" söyledi ve ayaklandı.

Guardian'ın haberine göre Syngof Sendikası, 1600 üyesine yazdığı mektupta "seslerini duyurmak" için kürtaj yapmaya son vermeye hazır olma çağrısı yaptı.

Ülkedeki kadın doğum uzmanlarının yaklaşık dörtte birinin üye olduğu sendika, tıbbi hatalar nedeniyle hüküm giyen arkadaşları için sigorta fonu bulunmaması nedeniyle bu yönteme başvurduklarını açıkladı.

Le #SYNGOF 1er syndicat d gynécologues obstétriciens avec plus de 1600 membres appelle à la grève de l'IVG! Voici le courrier envoyé à leurs membres hier. Inadmissible que d gynéco obstétriciens exercent un chantage aux droits des femmes et une menace de plus à l'accès à l'IVG! pic.twitter.com/HFJTjnodjM — Les effronté·es (@efFRONTees) March 13, 2019

​'BU, KADINLARI REHİN ALMAKTIR'

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn ve bir dizi feminist kuruluş, grev tehdidinin kabul edilemez olduğunu söyledi ve bu çağrının 'kadınların rehin alınması anlamına geldiğini' söyledi.

Buzyn yazılı açıklamasında "Hiç bir durumda kadınların böyle rehin alınması müzakereler için koz ya da medyada görünmek için kullanılmamalı, bakanlık çok yakından takip ediyor" dedi.

Buzyn ayrıca, ‘jinekologları temsil etmesi gereken bir sendika tarafından yapılan söz konusu çağrının kürtaj hakkı garanti altına alınmış bir ülke için utanç olduğunu, Fransa'nın imajını zedelediğini' belirtti.

Fransa Tabipler Odası'nın da grev tehdidini kınadığı ve 'tıp etiğine tamamen aykırı' diye nitelediği bildirildi.

Kadın ve Eşitlik Bakanı Marlène Schiappa, çağrıyı ‘kabul edilemez bir şantaj' olarak değerlendirdi ve "Dünyanın her yerinde kadınların hakları tehdit aldında. Bazen hükümetleri bazen karşıt görüşlü gruplar bazen de sendikalar tarafından tehdit ediliyor. Bu tehditler utanç verici" şeklinde konuştu.

Feminist örgüt Osez le Feminisme de Twittar da " Syngof bir kürtaj grevi tehdidinde bulundu. Smear testi grevi yapamazlardı, değil mi? Hayı! Bu, kürtaja cinayet diyen aynı sendika" mesajını paylaştı.

Aile Planlama Derneği Başkanı Caroline Rebhi "Bu, geri adım atmak… ama kesinlikle şaşırtıcı değil. Syngof bu sefer çok ileri gitti. Bu olay bize, kadınların kürtaj hakkı yasalar tarafından tanınsa da garanti altına alınamadığını gösterir" dedi.