Diktatör Franco'nun yeni mezarı için tarih ve yer belirlendi

© AFP 2018 / PHILIPPE DESMAZES İspanya hükümetinden Franco'nun ailesine 15 gün süre

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Carmen Calvo, diktatör Franco'nun kalıntılarının taşınmasıyla ilgili tarih ve yer belirlediklerini söyledi.

Calvo, diktatör Franco'nun kalıntılarının 10 Haziran'da Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikanın içindeki anıt mezardan çıkarılıp, Madrid'in El Pardo ilçesindeki Mingorrubio mezarlığında, eşi Carmen Polo'nun da gömülü olduğu aile mezarlığına taşınacağını açıkladı.

Sözcü Calvo, aldıkları kararın, 28 Nisan'da yapılacak erken genel seçimlerden sonra iktidara kim gelirse gelsin "uygulanmak zorunda" olduğunu savundu.

Calvo, diktatör Franco'nun ailesinin onayı alınmadan seçilen yeni mezarlık için "Diktatörü, yüceltecek bir yer olmaması için aile mezarlığını seçtik" değerlendirmesinde bulundu.

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Diğer yandan diktatör Franco'nun kalıntılarının çıkarılmasının durdurulması talebiyle Franco'nun ailesinin ve Franco Vakfı'nın başvurusu halen Yüksek Mahkeme tarafından inceleniyor. Hükümet Sözcüsü Calvo, mahkemenin vereceği kararı beklemeden hükümetin karar almasının "normal" olduğunu belirtti.

İspanya'da Haziran 2018'de iktidara gelen sosyalist azınlık hükümeti, 24 Ağustos'ta diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi için kanun hükmünde kararname çıkarmıştı. İspanyol meclisinde de onaylanan kararname sonrası hükümet yetkilileri ilk aralık sonu daha sonra da ocak ayı sonuna diktatör Franco'nun kalıntılarının çıkartılacağına ilişkin açıklamalar yapmış ancak bunu sonuçlandıramamıştı.

İspanya'da iç savaş ve sonrasında, 1936-1975 yılları arasında ülkeyi yöneten diktatör General Francisco Franco'nun kemikleri, kendisinin ölmeden önceki vasiyeti doğrultusunda Madrid'in 52 kilometre kuzeyindeki Valle de los Caidos'daki (Şehitler Vadisi) bazilikanın içine defnedilmişti.

Bazilikada diktatör Franco'nun yanında faşist Falange partisinin kurucusu Jose Antonio Primo de Rivera'nın mezarı ile İspanya İç Savaşı'nda hayatını kaybeden 33 binden fazla kişinin toplu mezarı da burada bulunuyor.

Hükümet, bu mezarların da açılıp cesetlerin kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ailelerine teslim edilmesini planlıyor.

Ancak 28 Nisan'daki genel seçimlerde sağ partilerin iktidara gelmesi durumunda diktatör Franco'nun mezar yerinin değiştirilmesi işleminin dondurulması bekleniyor.