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18:06 15 Mart 2019
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    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

    İtalya Başbakanı'ndan yargıçlara çağrı: Kadın katillerini haklı çıkarmayı bırakın

    © REUTERS / Alessandro Bianchi
    Avrupa
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    İtalya'da 5 Yıldız - Kuzey Ligi koalisyon hükümetinin Başbakanı Giuseppe Conte, kadınları öldüren erkeklere verilen cezalarda, 'kıskançlık veya hayal kırıklığından kendilerini kaybettikleri' gibi gerekçelerle indirime giden yargıçları eleştirdi.

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    © AP Photo / Francisco Seco
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    Aynı zamanda avukatlık da yapmış bir hukuk profesörü olan Giuseppe Conte, yargıçların bağımsızlıklarını korumaları gerektiğini, ama toplumsal-kültürel bir mesele sözkonusu olduğu için başbakan sıfatıyla görüşünü açıklama gereği duyduğunu söyledi.

    Facebook hesabından mesaj paylaşan İtalya Başbakanı, "Vargücümüzle apaçık netleştirmeliyiz ki NE KADAR YOĞUN OLURSA OLSUN HİÇBİR DUYGUSAL TEPKİ, HİÇBİR DUYGU, kadın cinayetlerinin vehametini haklı çıkarabilir ya da azaltabilir" dedi.

    Ne popülist 5 Yıldız'ın ne de aşırı sağcı Kuzey Ligi'nin üyesi olan Conte, İtalya'nın daha iyi bir toplum inşa etmek için kadınlara yönelik tavırlarında 'kültürel devrim' yapması gerektiğini vurguladı.

    İtalya bayrağı
    © AFP 2018 / FILIPPO MONTEFORTE
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    İtalya'da kadına şiddet ciddi bir sorun teşkil ederken hukukçu başbakanın meseleye müdahale etmesi öncesi çok tartışmalı yargı kararları toplumda infial yaratmıştı.

    Bologna'da temyiz mahkemesi, kadın arkadaşını boğarak öldüren erkek için bir psikiyatristin "Duygusal ve tutkusal kasırga yaşıyordu" diye görüş bildirmesi üzerine hapis cezasını yarı yarıya azaltıp 16 yıla indirdi.

    Bu da katilin kadın arkadaşının cep telefonunda başka erkeklerin mesajlarını bulması ve kadının ilişkiyi bitirmek istediğini söylemesiyle gerekçelendirdi. 

    Cenova'da eşini bıçaklayarak öldüren erkeğe savcıların talep ettiği 30 yıl yerine 16 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme başkanı, kadının sözünü tutmadığını ve sevgilisini terk etmediğini, bu yüzden kocanın öfke, umutsuzluk, derin hayal kırıklığı ve garez içinde cinayeti işlediği açıklamasını yaptı.

    Cinsel istismar
    © Fotoğraf : Twitter
    İtalya'da mahkeme heyeti 'mağdur erkeksi' diyerek tecavüz zanlıları hakkında beraat kararı verdi

    Ancona'da temyiz mahkemesi tecavüzle ilgili bir mahkumiyeti bozarken mağdurun 'erkeksi görünmesi' ve 'çekici olmaması' gerekçesiyle tecavüzle suçlanan iki erkeği beraat ettirdi.

    Bir araştırmaya göre 2006-2016 yılları arasında İtalya'da iki günde bir kadın cinayeti işlendi, toplamda 1740, yani yılda ortalama 174 kadın öldürüldü. 16-70 yaş arasındaki kadınların üçte biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldı.

    Bundan bir kuşak önce İtalyan ceza yasası, kıskançlıktan kadın öldüren erkeklere en fazla 3 yıl hapis cezası veriyordu, 1981 yılına dek namusunu ya da aile şerefini korumak gerekçesiyle kadın öldüren erkeklere hoşgörü gösteriyordu.

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