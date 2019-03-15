Derslere girmeyen binlerce öğrenci, iklim değişikliğine karşı dünya çapında sokaktaydı

Dünyanın dört bir yanındaki binlerce öğrenci sınıflarını terk ederek iklim değişikliğine karşı protesto gösterilerine katılıyor.

© REUTERS / Yves Herman İklim değişikliğine karşı okul grevi başlatan 16 yaşındaki aktivist, AB liderlerine seslendi

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen Greta Thunberg'in izinden giden 100'e yakın ülkenin çocukları yaşadıkları yerleşim birimlerinde sokağa çıktı. Türkiye de dahil olmak üzere, Hindistan, Nepal, Güney Kore, Avustralya, Fransa, Almanya, İspanya, İskoçya, İngiltere, Kıbrıs'ta öğrenciler hali hazırda ders bırakıp protestoya katılanlar arasında yer alıyor.

Türkiye'de eyleme katılan 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu, İstanbul Bebek Parkı'nda yaptığı konuşmada "Bugün biz gençler olarak geleceğimizden kaygı duyduğumuzu göstermek için buraya geldik. Bugün okula gitmedik. Çünkü okul bekleyebilir ama iklim değişikliği beklemez" dedi.

Çocuklar, "Çevre dostu ol geleceğimizi kurtar", "Gelecek Bizim Dünya Bizim" yazılı dövizlerle iklim değişikliğine dikkat çekti.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen protestolara yaklaşık 40 bin kişi katıldı. Öğrenciler "Bankalar geleceğimizi kirletiyor onları kapatın" yazılı dövizle mesaj gönderirken, bazıları da Fransa'nın en büyük bankalarından Société Générale'e giderek enerji sektöründeki iştiraklerinin iklim değişikliğine yol açtığını belirtti.

Environ 80 personnes, étudiants et soutiens, banderoles en main, bloquent les entrées dans le hall de la Société générale en scandant des slogans et en distribuant des tracts informatifs aux employés #ClimateStrike #GrevePourLeClimat pic.twitter.com/4ltQpatHND — Alexandra Scappaticci-Martin (@Alexandrascap) March 15, 2019

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Eyleme katılan 15 yaşındaki Darah McQuaid, "Birlik olursak başarılı olabiliriz. Greta'nın da dediği gibi, eğer gezegenimiz için bir şey yapmıyorsak sınıflarda küresel ısınma hakkında ders işlemenin hiç bir anlamı kalmıyor" dedi.

" C'est pour le climat ": This is for the climate. Thousands of students take the streets in #Paris on #climatestrike #FridaysForFuture #15M pic.twitter.com/XbOHsSA59J — Climate Tracker (@ClimateTracking) March 15, 2019

​İngilterede ise öğrenciler "Geleceğimizi yakmayın" diye sloganları atarken, Avustralya'nın Sydney kentindeki öğrenciler ‘‘Sessiz kalmayacağız" (üstte) yazılı dövizler taşıdı.

I can't believe how big the #ClimateStrike is here in London. It's huge. It's been carrying on up the mall for ever. This is just incredible. They're so loud and so awesome. pic.twitter.com/XKVVCS2Yj0 — Dr Nick Crumpton (@LSmonster) March 15, 2019

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​Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan öğrenciler de ‘‘İklim değişikliği anlaşmasından kaytarmak okuldan kaytarmaktan kötüdür" mesajıyla dünya liderlerine çağrı yaptı.

'ÇOCUKLARI DERSE GİRMEMELERİ KONUSUNDA CESARETLENDİRMEMELİYİZ'

Bazı ülkelerin eğitim bakanları çocukların derse girmemesinden duydukları endişeyi dile getirdi. Avustralya Eğitim Bakanı Dan Tehan ‘‘Çocukları derse girmemeleri konusunda cesaretlendirmemeliyiz" derken Britanya Eğitim Bakanı Damian Hinds de böyle düşündüğünü ifade etti.

© REUTERS / Wolfgang Rattay Küresel ısınmaya karşı Avrupa'da öğrenciler sokağa çıktı

Bilim insanları küresel ısınma seviyesini azaltmak için daha sıkı önlemler alınması gerektiğini söylüyor.

2017'de yaklaşık 200 ülke tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmanın sanayileşme öncesi ortalama hava sıcaklığı seviyesinin 2 santigrat derecenin altında tutulması ve en fazla 1,5 santigrat derece olarak gerçekleşmesi için ülkelerin çaba göstermesi hedefi koymuştu.

Türkiye ve Rusya, G-20 içerisinde yer alıp Paris anlaşmasını onaylamayan iki ülke.

Birleşmiş Milletler ise iklim değişikliğinin yol açacağı felaketleri sınırlamak için sadece 12 yıl gibi kısa bir sürenin olduğu uyarısı yapmıştı.

© REUTERS / Morris Mac Matzen 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Dünya çapında öğrenci gösterileri birkaç aydır Twitter ve diğer sosyal medya platformları üzerinden #ClimateStrike (İklimGrevi) ve Cuma günleri ders bırakmaya istinaden #FridaysForFuture (GelecekİçinCuma) etiketleriyle organize ediliyor.

16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunberg parlamento önünde her hafta yaptığı protestoyla gösterilere ilham kaynağı olmuştu.

Dün Thunberg'in Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildiği açıklandı.

Ocak'ta İsviçre'nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda Thunberg, politikacılara ve şirket yöneticilerine yaptığı konuşmada "iklim değişikliği konusunda başarısız olduğumuzu kabul etmek zorundayız" demişti.

Bazı ülkelerde eğitim bakanlıkları öğrencilerin ders bırakıp gösterilere katılmasını yanlış bulduklarını açıkladı.

İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove ise yayınladığı bir video mesajında "Yaptığınız kolektif eylem etkili ve bazı şeylerin değişmesini sağlayabilir" dedi.