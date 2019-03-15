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21:05 15 Mart 2019
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    Yeni Zelanda cami saldırısı

    Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk: Ölü taklidi yaptık

    © AP Photo / Mark Baker
    Avrupa
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    Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye yönelik terör saldırısı sırasında camide bulunan bir Türk ve Malezya vatandaşının, ölü taklidi yaparak, katliamdan kurtulduğu öğrenildi.

    Birleşmiş Milletler bayrağı
    © Fotoğraf : Twitter
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    Habertürk'ten Hüseyin Şentürk'ün haberine göre, Yeni Zelanda'da 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılardan yaralı kurtulan iki Türk'ten biri olan Mustafa Boztaş, saldırı sırasında ölü taklidi yaptı ancak saldırgan bunu fark edince Boztaş ve yanındakilere silahla ateş açtı. Bacağından yaralanan Boztaş, bir pencereden kaçmayı başardı.

    Bacağından yaralanan ve ameliyata alınmayı bekleyen Boztaş saldırı anını şöyle anlattı; "Cuma namazı için camiye gitmiştim. Hoca vaaz verirken sesleri duyduk. Hepimiz kaçmaya çalıştık, ama en önde kenarda sıkıştık. Bir iki kişi ölü taklidi yaptık, ancak taklit yaptığımızı anlayınca bize de sıktı. Pencereden kaçtık"

    BİR MALEZYA VATANDAŞI DA ÖLÜ TAKLİDİ YAPTIĞINI SÖYLEDİ

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    © AA / Halil Sağırkaya
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    Öte yandan, Malezyalı New Straits Times gazetesinde yer alan habere göre, Yeni Zelanda'da yaşayan Malezya vatandaşı 39 yaşındaki Penangite Rahimi Ahmed de arkadaşıyla Cuma namazı için gittiği Christchurch'teki Nur Camisi'nde saldırıya uğrayanların arasındaydı.

    Gazeteye konuşan ve ismini vermeyen Rahimi'nin arkadaşı, silahlı saldırıda beraber yaralandıklarını ve Rahimi'nin o sırada ölü taklidi yaparak canını kurtardığını aktardı.

    Hastanede tedavi gören Rahimi'nin ailesinin Malezya'da olduğu ve yarın Yeni Zelanda'ya geleceği öğrenildi.

    Malezya'nın devlet haber ajansı Bernama, saldırı sırasında 5 Malezya vatandaşının olay yerinde olduğunu ve iki kişinin yaralandığını kaydetmişti.

    Etiketler:
    cami, saldırı, Yeni Zelanda
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