Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı kurtulan Türk: Ölü taklidi yaptık

Bacağından yaralanan ve ameliyata alınmayı bekleyen Boztaş saldırı anını şöyle anlattı; "Cuma namazı için camiye gitmiştim. Hoca vaaz verirken sesleri duyduk. Hepimiz kaçmaya çalıştık, ama en önde kenarda sıkıştık. Bir iki kişi ölü taklidi yaptık, ancak taklit yaptığımızı anlayınca bize de sıktı. Pencereden kaçtık"
Yaralı olarak kurtulan Mustafa Boztaş, "Ölü taklidi yaptık, ancak saldırgan anlayınca bize de sıktı" dedi pic.twitter.com/etE1dsNGjF— Ensonhaber.com (@ensonhaber) March 15, 2019
BİR MALEZYA VATANDAŞI DA ÖLÜ TAKLİDİ YAPTIĞINI SÖYLEDİ
Gazeteye konuşan ve ismini vermeyen Rahimi'nin arkadaşı, silahlı saldırıda beraber yaralandıklarını ve Rahimi'nin o sırada ölü taklidi yaparak canını kurtardığını aktardı.
Hastanede tedavi gören Rahimi'nin ailesinin Malezya'da olduğu ve yarın Yeni Zelanda'ya geleceği öğrenildi.
Malezya'nın devlet haber ajansı Bernama, saldırı sırasında 5 Malezya vatandaşının olay yerinde olduğunu ve iki kişinin yaralandığını kaydetmişti.
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