İngiltere Başbakanı May: Müslümanları hedef alan bu saldırı alçakçadır

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile görüştüğünü belirten May, "Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile Christchurch'daki 2 camide meydana gelen korkunç terör saldırısına ilişkin İngiltere'nin derin üzüntüsünü aktarmak için görüştüm. İbadetlerini gerçekleştiren Müslümanlara hedef alan bu saldırı alçakçadır. Aklımız ve dualarımız Yeni Zelanda halkı ile birlikte." dedi.
There can be no place in our societies for the vile ideology that drives and incites hatred and fear. Our thoughts and prayers are with the people of New Zealand. pic.twitter.com/vEE3vZRW0H— Theresa May (@theresa_may) March 15, 2019
İnsanları bu terör faaliyetlerine sürükleyecek aşırıcı ideolojilerin İngiltere toplumunda yeri olmadığını belirten May, her konuda Yeni Zelanda'ya yardım etmek için hazır olduklarını aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Korkunç cami katliamı sonrası Yeni Zelanda halkına en içten sempatilerimi ve iyi dileklerimi yolluyorum. 49 masum insan anlamsızca öldü ve birçoğu yaralandı. ABD olarak yapabileceğimiz ne varsa Yeni Zelanda'nın yanındayız. Tanrı herkesi korusun!"
My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2019
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