İngiltere Başbakanı May: Müslümanları hedef alan bu saldırı alçakçadır

İngiltere Başbakanı May, Yeni Zelanda’da iki camide 49 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırısını kınayarak, “İbadetlerini gerçekleştiren Müslümanları hedef alan bu saldırı alçakçadır.” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, sosyal medya hesabı üzerinden Yeni Zelanda'nın Christchurch kasabasında sabah saatlerinde, camide ibadet eden Müslümanlara yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı için taziye mesajı yayımladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile görüştüğünü belirten May, "Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile Christchurch'daki 2 camide meydana gelen korkunç terör saldırısına ilişkin İngiltere'nin derin üzüntüsünü aktarmak için görüştüm. İbadetlerini gerçekleştiren Müslümanlara hedef alan bu saldırı alçakçadır. Aklımız ve dualarımız Yeni Zelanda halkı ile birlikte." dedi.

There can be no place in our societies for the vile ideology that drives and incites hatred and fear. Our thoughts and prayers are with the people of New Zealand. pic.twitter.com/vEE3vZRW0H — Theresa May (@theresa_may) March 15, 2019

İnsanları bu terör faaliyetlerine sürükleyecek aşırıcı ideolojilerin İngiltere toplumunda yeri olmadığını belirten May, her konuda Yeni Zelanda'ya yardım etmek için hazır olduklarını aktardı.

© AA / Arif Akdoğan Akar: İslamofobik faşist terör bir kez daha dünyanın gözleri önünde

ABD Başkanı Donald Trump ise konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Korkunç cami katliamı sonrası Yeni Zelanda halkına en içten sempatilerimi ve iyi dileklerimi yolluyorum. 49 masum insan anlamsızca öldü ve birçoğu yaralandı. ABD olarak yapabileceğimiz ne varsa Yeni Zelanda'nın yanındayız. Tanrı herkesi korusun!"