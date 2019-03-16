Eyfel Kulesi'nin ışıkları Yeni Zelanda için karartıldı

© AFP 2018 / Thomas SAMSON Eyfel Kulesi'nin ışıkları bu kez Afganistan için karartıldı

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla gece yarısı ışıkları söndürülen kule, karanlığa büründü.

Hidalgo, kişisel sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin, "Nefret, Müslüman oldukları için kadınları, erkekleri ve çocukları bir kez daha öldürdü. Parisliler adına, Yeni Zelanda halkına, Christchurch sakinlerine ve Müslüman topluma başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Kulenin ışıkları daha önce de birçok ülkede saldırılar sonucunda yaşamını yitirenlerin anısına karartılmıştı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen saldırıda, 49 kişi yaşamını yitirmişti.