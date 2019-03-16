Yeni Zelanda'dan saatler sonra Londra'da da Müslüman gruba saldırı düzenlenmiş

Londra polisi, 20'li yaşlarda üç kişinin, başkent Londra'da Cannon Caddesi üzerindeki bir caminin önünde cuma namazı için bekleyenlere saldırdığını duyurdu.
ARACIN ÜZERİNE ATLADI
İki grubun arasında tartışma yaşanması ve durumun polise haber verilmesi üzerine saldırgan grup, araçlarına binerek kaçmak istedi. Grubun kaçışına engel olmaya çalışan bir cemaat üyesi aracın üzerine çıktı ancak saldırganlar kaçtı. Polis, söz konusu cemaat üyesinin başından yaralandığını açıkladı.
London mosque attack: Men assault Muslim worshipper with 'batten and hammer' after shouting Islamophobic abuse — The Independent https://t.co/iC3c1R1aXC https://t.co/it7VqAeXwu pic.twitter.com/Fm1Vo0QeUK— EuropeFox News (@europefox) 15 Mart 2019
Olayla ilgili soruşturma devam ederken henüz gözaltına alınan biri olmadığı belirtildi. Polis, şüpheli üç kişinin de beyaz olduğunu duyurdu.
Yeni Zelanda'da 49 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarının ardından pek çok ülkede olduğu gibi İngiltere'de de camilerin çevresinde güvenlik tedbirleri artırılmıştı.
YENİ ZELANDA SALDIRGANINDAN LONDRA MESAJI
Tarrant, şu ifadeleri kullanıyordu: "Londra Belediye Başkanı olan Sadiq Khan, Britanya adalarında Britanya halkının etnik olarak yerinin alınmasının ve haklarından mahrum edilmesinin en açık işareti. Bu Pakistanlı Müslüman istilacı şimdi Londra insanlarının temsilcisi olarak oturuyor. Londinium (Antik Londra), Britanya adalarının tam kalbi. Beyazların yeniden doğuşunun bu istilacıyı ortadan kaldırmaktan daha iyi bir işareti olabilir mi?"
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