Fransa'da Sarı Yelekler eyleminde tansiyon yükseldi: Polis biber gazı kullandı, gazete bayileri ateşe verildi

Olaylarda cadde üzerinde bulunan bazı araçların ve birçok gazete bayii ateşe verilirken, mağazaların da yağmalandığı belirtildi.
POLİS: 8 BİN KİŞİ KATILDI, 20 KİŞİ GÖZALTINDA
Just another Saturday in Paris? #YellowVests #YellowVest #LesGiletsJaunes pic.twitter.com/TntoqFwlMT— RT (@RT_com) 16 Mart 2019
Paris polisi, yaklaşık 8 bin kişinin eyleme katıldığını ve 20 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
ÜLTİMATOM NİTELİĞİNDE DEMİŞLERDİ
Protestolar öncesi Sarı Yelekler tarafından yapılan açıklamada, bugünkü eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ve hükümete karşı bir ültimatom niteliğinde olacağı belirtilmişti. Bunun üzerine, hükümet 5 binden fazla polisi görevlendirmişti.
TALEP ÇOK NET: HÜKÜMET İSTİFA
Macron'un farklı platformlarda diyalog kanalları oluşturmasıyla eylemler göreceli olarak şiddetini azaltmıştı ancak göstericiler henüz çözümden tatmin olmadı, Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin istifasını istemeye devam ediyor.
Eylemlerin başlamasından bu yana Fransa'da 10 kişi hayatını kaybetti.
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