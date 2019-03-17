Yeni Zelanda katliamcısı Yunanistan'ı da iki kez ziyaret etmiş

Alpha televizyonu, Yunanlı yetkililerin, Cuma gününden bu yana Tarrant'ın Yunanistan'da kalışının izlerini aradıklarını, Venizelos havaalanına gittiğini tespit ettiklerini ve başka hangi şehirlere gittiğini araştırdıklarını belirtti.
Yetkililer, Mart 2016'da ikinci kez ziyaret ettiği Yunanistan'da 15 gün kalmış olan Tarrant'ın, Yunanistan ve Balkanlar'daki yolculuğunu otobüsle yapmış olabileceğini düşünüyor.
Televizyon kanalı ayrıca, katilin tüfeğinin üzerinde yazılı olan Turkofag ve Lepanto sözcüklerinin de yetkililerin dikkatini çektiğini kaydetti.
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