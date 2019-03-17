Yeni Zelanda katliamcısı Yunanistan'ı da iki kez ziyaret etmiş

Yunan televizyon kanallarından Alpha ve Skai'ye göre, Yeni Zelanda’da katliam düzenleyen saldırgan, Yunanistan’ı iki kez ziyaret etmiş ve ikinci ziyaretinde 15 gün kalmış.

© AP Photo / Mark Baker Yeni Zelanda'daki cami saldırısında ölü sayısı 50'ye yükseldi

Yeni Zelanda'nın Christchurc kentinde iki camiye saldırı düzenleyen Brenton Tarrant, Türkiye ve Bulgaristan dışında, 2016'da Yunanistan'a da gitmiş. Tarrant, 2016 yılı başlarında Kahire'den Atina'ya, oradan da Bükreş'e gittikten sonra, tekrar Atina üzerinden Kahire'ye dönmüş.

Alpha televizyonu, Yunanlı yetkililerin, Cuma gününden bu yana Tarrant'ın Yunanistan'da kalışının izlerini aradıklarını, Venizelos havaalanına gittiğini tespit ettiklerini ve başka hangi şehirlere gittiğini araştırdıklarını belirtti.

Yetkililer, Mart 2016'da ikinci kez ziyaret ettiği Yunanistan'da 15 gün kalmış olan Tarrant'ın, Yunanistan ve Balkanlar'daki yolculuğunu otobüsle yapmış olabileceğini düşünüyor.

Televizyon kanalı ayrıca, katilin tüfeğinin üzerinde yazılı olan Turkofag ve Lepanto sözcüklerinin de yetkililerin dikkatini çektiğini kaydetti.