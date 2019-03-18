Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Türkiye'yi ziyaret edecek

Lukaşenko, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Drama'yı makamında kabul ettiği sırada ziyaretinin duyurusunu yaptı.

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Lukaşenko, "İyi şeyler hakkında konuşmak güzel. Geliştirilmesi gereken konular ve aşılması gereken sorunlar var" dedi.

Drama ise iki ülke arasında hiçbir sorunun bulunmadığını vurguladı ve "Bu görüşmeyi Türkiye'ye yapılacak olan ziyaret öncesi hazırlı toplantısı olarak görüyorum. Biz ülkelerimiz arasında hiçbir sorun görmüyoruz ve bunun gurur duyulacak bir duygu olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Belarus ile Türkiye arasında geçen yıl ticaret hacmi 984 milyon dolara yükselerek bir önceki yıla göre yüzde 105 oranında artış gösterdi. 2018 yılında Türk yatırımcılar Belarus'a 43,1 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. 300'den fazla Türk firması Belarus'ta kayıtlı ticaret yapıyor.