Macron, Champs Elysee Caddesi'ni tüm eylemlere kapatmaya hazırlanıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, aylardır devam eden Sarı Yelekler gösterilerinin gerçekleştiği Champs Elysee Caddesi'nde tüm gösterilere yasak getirmeye hazırlandığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Macron, dünyaca ünlü Champs Elysee Caddesi üzerindeki tüm gösterileri yasaklamayı planlıyor.

Cadde, aylardır devam eden Sarı Yelekler gösterilerinin de önemli merkezlerinden biri haline dönüşmüştü. Geçen hafta gerçekleşen gösterilerde protestoculardan bazıları caddenin ünlü restoranlarından Fouquest'i, gazete bayilerini ve lüks giyim mağazası Longchamp'i ataeşe vermişti.

Macron'un olası bir yasaklama kararına Fransız muhalefetinin nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

Fransa'da akaryakıt vergisine karşı başlayıp sistem karşıtlığına dönüşen gösteriler Kasım ayından beri devam ediyor.