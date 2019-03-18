Hollanda Utrecht'te tramvayda silahlı saldırı: Yaralılar var

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda meydana gelen silahlı saldırıda yaralılar olduğu belirtiliyor.

Hollanda'nın Utrecht kentinin batısında yer alan 24 Ekim Meydanı'nda kimliği belirsiz bir kişi bir tramvayın içinde ateş açtı. Polis sözcüsü bir kişinin yaşamını yitirdiğinden şüphelendiklerini açıkladı.

NOS kanalı şüphelinin kaçtığını aktardı. Polis, okullara kapılarını kapalı tutmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meydana ambulans ve üç helikopter gönderildi, tramvay seferleri durduruldu.

​Hollanda polisi olayın terör saldırısı olabileceğini açıkladı. Hükümetin de saldırı üzerine acil toplanacağı belirtildi. Kriz masaları oluşturulurken, Başkent Lahey'de Parlamento ve Başbakanlık binası çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.