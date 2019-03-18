Ukrayna medyası: AGİT gözlemcisi Kiev’in merkezinde dövüldü

Habere göre önce kadından para talep eden zanlı, istediğini alamayınca kendisine birkaç kez vurdu ve üzerindekileri gasp etmeye çalıştı. Bu sırada kadın bağırarak yardım çağırmaya başladı, bunun üzerine saldırgan korktu ve kaçtı.
Mağdurun 31 Mart'ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gözlemci olarak yer almak üzere Ukrayna'ya gelen AGİT'in bir temsilcisi olduğu, ayrıca saldırının Kiev'in tam merkezinde çok sayıda polisin olduğu bir yerde gerçekleştiği anlaşıldı.
Kiev polisi saldırıyla ilgili soruşturma başlattı, ancak saldırgan henüz gözaltına alınmadı. Mağdur kadınsa, yaralanmanın ne derece ciddi olduğunun değerlendirilmesi için hastaneye ulaştırıldı.
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