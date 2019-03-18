Poklonskaya: Ukrayna seçimleri formalite, Batılı hayalbazlar her şeyi belirledi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili ve eski Kırım Başsavcısı Natalya Poklonskaya, Ukrayna'da ay sonunda yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin formalite olduğunu, zira sonuçların hayalbazlar tarafından belirlendiğini söyledi.

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Sputnik'e demeç veren Poklonskaya, "Ukrayna'daki devlet başkanlığı seçimleri formalite. Her şey Batılı hayalbazlar tarafından belirlenmiş durumda. Şu anda Ukrayna'da hukuk yok. Ülkeyi ele geçirdiler ve yok ediyorlar. Bu nedenle, Ukrayna'nın Kırım'la olan ilişkilerinde düzelme beklenmemeli" dedi.

Ukrayna halkının günün birinde ülkede yaşanan tüm keyfi eylemlere nokta koyacağından emin olduğunu kaydeden Poklonskaya, "Sabırları sınırsız değil. Batılı hayalbazlar, halkı itaatkar ve Rusya karşıtı bir kitle haline getirmeye çalışıyor. Ancak halkın ayağa kalkacağı ve tek cephe halinde aklını yemiş mevcut Kiev yönetimini devre dışı bırakacağı zaman da gelecek" ifadelerini kullandı.

'OKYANUS ÖTESİNDEKİ LİDERLERİN TALİMATLARINI UYGULAMAYACAK BİR İSME İHTİYAÇ VAR'

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Bu arada Poklonskaya'ya göre Ukrayna'nın korkularının esiri olmayacak ve okyanus ötesindeki liderlerin Rusya'ya zarar verme talimatlarını yerine getirmeyecek bir devlet başkanına ihtiyacı var.

Mevcut adaylardan hiçbirinin Ukrayna'yı yönetmeyi hak etmediğini ve bu harika, güzel, bir zamanlar ışık saçan ülkeyi yönetme hakkına sahip olmadığını söyleyen Poklonskaya, Ukrayna'yı yeniden ayağa kaldıracak bir lidere ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Ukrayna halkı, 31 Mart'ta yeni dönemde görev yapacak devlet başkanını seçmek için sandığa gidecek. Mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun da yarıştığı seçimlere toplam 39 aday katılacak.