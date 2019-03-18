Hollanda Başbakanı Rutte: Tek bir cevabımız var

Saldırının arkasında terör unsuru bulunabileceğini gözardı etmediklerini belirten Rutte, "Fail ya da failleri bulmaya odaklandık" dedi.
"A terrorist motive cannot be ruled out," Dutch PM Mark Rutte says, after three people were killed in a shooting on a tram in Utrechthttps://t.co/1uNf6K8RXM pic.twitter.com/8K2PMEu1Kq— BBC News (World) (@BBCWorld) March 18, 2019
Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçesi Maxima da sosyal medyadan, Utrecht'te yaşanan saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülü oldukları mesajını paylaştı.
Kral ve Kraliçe, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu, saldırıya maruz kalanların ve ailelerinin yanında olduklarını kaydetti.
Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberlerde, Gökmen Tanış olarak belirlenen şüphelinin daha önce tecavüz ve farklı tehditlerden dolayı sicilinin olduğu yönünde iddialar bulunduğu ancak bunların kesinleştirilemediği belirtildi.
Diğer taraftan polisin olaya yakın mesafedeki bir apartmanda operasyon düzenlediği görüldü.
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