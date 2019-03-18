Hollanda Başbakanı Rutte: Tek bir cevabımız var

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Eğer yapılan saldırı terörse bir tek cevabımız var. Hukukumuzun üstünlüğü ve demokrasimiz şiddetten daha üstündür" dedi.

© AFP 2018 / Robin van Lonkhuijsen / ANP Hollanda polisi: Üç kişinin öldüğü Utrecht'teki tramvay saldırısından 37 yaşında bir Türk sorumlu

Hollanda Başbakanı Rutte, düzenlediği basın toplantısında, saldırı karşısında tüm ülke olarak şoke olduklarını belirterek, "Bir terör saldırısı, bizim toplumumuzun toleransına saldırıdır. Eğer yapılan saldırı terörse bir tek cevabımız var. Hukukumuzun üstünlüğü ve demokrasimiz şiddetten daha üstündür. Bunu asla tolere etmeyeceğiz" diye konuştu.

Saldırının arkasında terör unsuru bulunabileceğini gözardı etmediklerini belirten Rutte, "Fail ya da failleri bulmaya odaklandık" dedi.

"A terrorist motive cannot be ruled out," Dutch PM Mark Rutte says, after three people were killed in a shooting on a tram in Utrechthttps://t.co/1uNf6K8RXM pic.twitter.com/8K2PMEu1Kq — BBC News (World) (@BBCWorld) March 18, 2019

​Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Kraliçesi Maxima da sosyal medyadan, Utrecht'te yaşanan saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntülü oldukları mesajını paylaştı.

Kral ve Kraliçe, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu, saldırıya maruz kalanların ve ailelerinin yanında olduklarını kaydetti.

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberlerde, Gökmen Tanış olarak belirlenen şüphelinin daha önce tecavüz ve farklı tehditlerden dolayı sicilinin olduğu yönünde iddialar bulunduğu ancak bunların kesinleştirilemediği belirtildi.

Diğer taraftan polisin olaya yakın mesafedeki bir apartmanda operasyon düzenlediği görüldü.