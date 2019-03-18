Macron yönetimi, Sarı Yelekler protestolarını yasaklıyor

Fransa Başbakanı Edouard Philippe "Cumartesiden itibaren Sarı Yelekler protestolarını en kötü etkilenen semtlerde radikal grupları ve onların zarar verme niyetlerini görür görmez yasaklayacağız" açıklamasını yaptı.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes Macron, Champs Elysee Caddesi'ni tüm eylemlere kapatmaya hazırlanıyor

Paris Emniyet Müdürü'nün görevden alındığını duyuran Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Sarı Yelekler arasında şiddete başvuran grupların tespit edilmesi halinde protestoların yasaklanacağını söyledi.

Ekim ortasında akaryakıt vergisine karşı başlayan ama giderek sistem karşıtı hal alan protestolarda geçen hafa Paris'in merkezindeki Champs Elysees'de lüks butikler saldırıya uğrayıp yağmalandı, kafeler ve bir banka ateşe verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un neoliberal politikalarına karşı çıkan ve istifasını isteyen Sarı Yelekler'in Paris'teki son cumartesi performansı, kaymak tabakasının 'yasak' talebinin tırmanmasını da beraberinde getirdi.

Televizyona çıkan Başbakan Edouard Philippe "Cumartesiden itibaren protestoların en kötü etkilediği semtlerde radikal grupları ve onların zarar verme niyetlerini görür görmez Sarı Yelek eylemlerini yasaklayacağız" açıklamasını yaptı.

'1500 RADİKAL' HEDEFTE © AFP 2018 / Christophe ARCHAMBAULT Sarı Yelekler'e karşı tutum sertleşecek: Eylemcilere hapis ve para cezası öngören yasa tasarısı onaylandı

Son protestoya katılan 10 binden fazla kişi içinde 1500 radikal bulunduğunu, bunların yağmaya, mala mülke zarar vermeye, yaralanmaya neden olmaya eğilimli olduğunu öne süren Philippe "Bunlar suç eylemleridir, hükümetin vereceği karşılık güçlü olmak zorundadır" dedi.

POLİS ŞİDDETİNİN TIRMANMASINA KAPI AÇILDI

Yeni Paris Emniyet Müdürü'nün çarşamba günü atanacağını belirten Fransa Başbakanı, polis memurlarının sahada daha fazla karar verme özerkliğine sahip olacağını ve insansız hava araçları gibi ekstra teçhizatla donatılacağını sözlerine ekledi.