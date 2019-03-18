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20:52 18 Mart 2019
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    Sarı Yelekler 17. hafta

    Macron yönetimi, Sarı Yelekler protestolarını yasaklıyor

    © REUTERS / Philippe Wojazer
    Avrupa
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    Fransa Başbakanı Edouard Philippe "Cumartesiden itibaren Sarı Yelekler protestolarını en kötü etkilenen semtlerde radikal grupları ve onların zarar verme niyetlerini görür görmez yasaklayacağız" açıklamasını yaptı.

    Fransa'da Sarı Yelekler 13. haftasında
    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    Macron, Champs Elysee Caddesi'ni tüm eylemlere kapatmaya hazırlanıyor
    Paris Emniyet Müdürü'nün görevden alındığını duyuran Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Sarı Yelekler arasında şiddete başvuran grupların tespit edilmesi halinde protestoların yasaklanacağını söyledi.

    Ekim ortasında akaryakıt vergisine karşı başlayan ama giderek sistem karşıtı hal alan protestolarda geçen hafa Paris'in merkezindeki Champs Elysees'de lüks butikler saldırıya uğrayıp yağmalandı, kafeler ve bir banka ateşe verildi.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un neoliberal politikalarına karşı çıkan ve istifasını isteyen Sarı Yelekler'in Paris'teki son cumartesi performansı, kaymak tabakasının 'yasak' talebinin tırmanmasını da beraberinde getirdi. 

    Televizyona çıkan Başbakan Edouard Philippe "Cumartesiden itibaren protestoların en kötü etkilediği semtlerde radikal grupları ve onların zarar verme niyetlerini görür görmez Sarı Yelek eylemlerini yasaklayacağız" açıklamasını yaptı.

    '1500 RADİKAL' HEDEFTE

    Fransa parlamentosu
    © AFP 2018 / Christophe ARCHAMBAULT
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    Son protestoya katılan 10 binden fazla kişi içinde 1500 radikal bulunduğunu, bunların yağmaya, mala mülke zarar vermeye, yaralanmaya neden olmaya eğilimli olduğunu öne süren Philippe "Bunlar suç eylemleridir, hükümetin vereceği karşılık güçlü olmak zorundadır" dedi.

    POLİS ŞİDDETİNİN TIRMANMASINA KAPI AÇILDI

    Yeni Paris Emniyet Müdürü'nün çarşamba günü atanacağını belirten Fransa Başbakanı, polis memurlarının sahada daha fazla karar verme özerkliğine sahip olacağını ve insansız hava araçları gibi ekstra teçhizatla donatılacağını sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Sarı Yelekliler, Sarı Yelekler, Emmanuel Macron, Edouard Philippe, Champs Elysees, Paris, Fransa
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