Macron yönetimi, Sarı Yelekler protestolarını yasaklıyor

Ekim ortasında akaryakıt vergisine karşı başlayan ama giderek sistem karşıtı hal alan protestolarda geçen hafa Paris'in merkezindeki Champs Elysees'de lüks butikler saldırıya uğrayıp yağmalandı, kafeler ve bir banka ateşe verildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un neoliberal politikalarına karşı çıkan ve istifasını isteyen Sarı Yelekler'in Paris'teki son cumartesi performansı, kaymak tabakasının 'yasak' talebinin tırmanmasını da beraberinde getirdi.
Televizyona çıkan Başbakan Edouard Philippe "Cumartesiden itibaren protestoların en kötü etkilediği semtlerde radikal grupları ve onların zarar verme niyetlerini görür görmez Sarı Yelek eylemlerini yasaklayacağız" açıklamasını yaptı.
'1500 RADİKAL' HEDEFTE
Son protestoya katılan 10 binden fazla kişi içinde 1500 radikal bulunduğunu, bunların yağmaya, mala mülke zarar vermeye, yaralanmaya neden olmaya eğilimli olduğunu öne süren Philippe "Bunlar suç eylemleridir, hükümetin vereceği karşılık güçlü olmak zorundadır" dedi.
POLİS ŞİDDETİNİN TIRMANMASINA KAPI AÇILDI
Yeni Paris Emniyet Müdürü'nün çarşamba günü atanacağını belirten Fransa Başbakanı, polis memurlarının sahada daha fazla karar verme özerkliğine sahip olacağını ve insansız hava araçları gibi ekstra teçhizatla donatılacağını sözlerine ekledi.
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