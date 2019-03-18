Brexit anlaşmasının 3. kez oylanmasına parlamento engeli

İngiltere'de, Avam Kamarası Başkanı John Bercow, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile varılan Brexit anlaşmasını hiçbir değişiklik yapmadan üçüncü kez Parlamento'da oylatamayacağını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre John Bercow, Parlamento'nun iki kez reddettiği bir anlaşmayı yeniden oylatmanın, saygısızlık anlamına geleceğini ve buna izin vermeyeceğini söyledi.

Bercow, yazılı bir anayasası olmayan İngiltere'de aldığı kararı açıklarken, 1604 yılından kalma bir hükme atıfta bulundu.

Söz konusu hüküm, Parlamento'nun reddettiği bir önergenin aynısının bir kez daha oylatılamamasını öngörüyor.

'ÖZÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMALI'

Avam Kamarası Başkanı, Parlamento'da yeni bir oylama yapılması için, AB'nin de Brexit anlaşmasının "özünde" değişiklik yapması gerektiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofisinden yapılan açıklamada, "Bercow'un kararının not edildiği ve üzerinde uygun şekilde derğerlendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu" kaydedildi.

BBC Siyaset Muhabiri Laura Kuenssberg'e göre John Bercow'un müdahelesinin Brexit süreci üzerinde "çok büyük" etkisi olabir.

Kuenssberg'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet üyesi, Bercow'un Brexit sürecini "anayasal bir krize" dönüştürdüğünü söyledi.

ANLAŞMA İKİ KEZ REDDEDİLMİŞTİ

© AP Photo / Evan Vucci Trump: Brexit İngiltere'yi parçalıyor, May tavsiyemi dinlemedi

İngiltere Parlamentosu, Brexit anlaşmasını Ocak ayında 230, geçen hafta da 149 oy farkla reddetmişti.

Parlamento geçen hafta önce İngiltere'nin herhangi bir anlaşma olmadan AB'den ayrılmasına karşı çıkmış, sonra da Brexit'in ertelenmesi anlamına gelen Lizbon Antlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesinin uzatılmasına onay vermişti.

İngiltere mevcut şartlarda 29 Mart'ta AB'den ayrılacak.

Ancak İngiltere Başbakanı Theresa May ise Perşembe günü başlayacak AB Zirvesi öncesi Brexit anlaşmasını üçüncü kez Parlamento'da oylatmak istiyordu.

Anlaşmanın Parlamento'da onaylanması halinde İngiltere hükümeti, 3 aylık bir gecikmeyle 29 Mart yerine 30 Haziran'da AB'den ayrılmayı planlıyordu.

Parlamento'nun anlaşmayı reddetmesi halinde ise Brexit'in daha uzun bir süre ertelenmesi ve İngiltere'de Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılması gündeme gelecekti.

Brexit'in ertelenmesi için AB üyesi diğer 27 ülkenin de bu kararı onaylaması gerekiyor.

AB yetkilileri ise ısrarla Brexit'in ertelenmesi için İngiltere'nin birliğe makul gerekçeler sunması gerektiğini vurguluyor.