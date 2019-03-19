Hollanda'da 3 kişiyi öldüren Tanış'ın ailesi teröre ihtimal vermiyor, eski sevgilisi 'psikopat' diyor

Tanış, oğlunun 2007 yılında amcasının kızı ile bir evlilik yaptığı ve daha sonra ayrıldığını dile getirdi.
AMCA: GÖNÜL İŞİ OLABİLİR
Hollanda'da yaşayan amcası Mahmut Tanış, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Yeğenimin durumuna bakarak yaptığı saldırının bir terör saldırısı olma ihtimali düşük" dedi.
Yeğeniyle uzun yıllar görüşmediğini belirten amca, saldırının ‘gönül işinden' dolayı olabileceğini söyledi.
ESKİ SEVGİLİ: O PSİKOPAT, POLİSİ DEFALARCA UYARDIM
Öte yandan Gökmen Tanış'ın eski sevgilisi Angelique ise, Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad'a verdiği röportajda, "Saldırının onun diniyle ilgisi yok. O bir terörist değil, psikopat. Polisi bunun için çoğu kez uyardım. Keşke beni dinleselerdi" dedi.
TECAVÜZ GİRİŞİMİ, KIYAFET TACİZİ
Tanış'ın, ayrıca 2011 yılında Hollandalı bir muhabiri, kıyafetinden ötürü sözlü taciz ettiği ortaya çıktı. Tanış, kendisiyle sokak röportajı yapan televizyon muhabiri Chantal Hanse'ye, "Bütün k…. açık" ve "Sen bir demokratsın" diye tepki gösteriyor.
TEHDİT SEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ
Saldırıyla ilgili soruşturma hâlâ sürerken, hem polis hem de Başbakan Mark Rutte tarafından yapılan açıklamalarda saldırının sebebinin henüz belli olmadığı dile getiriliyor.
HOLLANDA POLİSİ: ÜÇÜNCÜ KİŞİ GÖZALTINDA
Gökmen Tanış'ın 24 Ekim Meydanı'nda bir tramvayda ateş açması üzerine üç kişi yaşamını yitirdi, beş kişi de yaralandı.
Olay yerinden kaçan Tanış daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Hollanda polisi bugün, saldırıyla bağlantılı olarak üçüncü bir şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan ikinci kişinin Tanış'ın kardeşi olduğu belirtiliyordu.
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