Kayıt
14:12 19 Mart 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayda düzenlenen silahlı saldırının ardından olay yerine çok sayıda çiçek bırakıldı

    Hollanda'da 3 kişiyi öldüren Tanış'ın ailesi teröre ihtimal vermiyor, eski sevgilisi 'psikopat' diyor

    © REUTERS / Piroschka Van De Wouw
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenen silahlı saldırının faili olarak yakalanan şüpheli Gökmen Tanış'ı tanıyanlar ‘terör saldırısına' ihtimal vermezken, Tanış'ı ‘psikopat' olarak tanımlayan eski sevgilisinin pek çok kez polise uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

    Hollanda Utrecht - Saldırı
    © AP Photo /
    Hollanda'da 3 kişiyi öldüren Gökmen Tanış yakalandı
    Yozgat doğumlu 37 yaşındaki Gökmen Tanış'ın Kayseri'de yaşayan babası Mehmet Tanış ise 10 yıl önce ayrıldığı ilk eşinden olan oğluyla o zamandan beri görüşmediğini söyledi. Tanış, "10 yıldır oğlumun kimlerle görüştüğünü bilmiyorum. Tanıdığım kadarı ile işten eve ve evden işe gidip gelen birisi ve böyle bir saldırı gerçekleştirecek birisi değil" ifadesini kullandı.

    Tanış, oğlunun 2007 yılında amcasının kızı ile bir evlilik yaptığı ve daha sonra ayrıldığını dile getirdi.

    AMCA: GÖNÜL İŞİ OLABİLİR

    Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenen silahlı saldırının faili olarak yakalanan şüpheli Gökmen Tanış
    © REUTERS /
    Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenen silahlı saldırının faili olarak yakalanan şüpheli Gökmen Tanış

    Hollanda'da yaşayan amcası Mahmut Tanış, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Yeğenimin durumuna bakarak yaptığı saldırının bir terör saldırısı olma ihtimali düşük" dedi.

    Yeğeniyle uzun yıllar görüşmediğini belirten amca, saldırının ‘gönül işinden' dolayı olabileceğini söyledi. 

    ESKİ SEVGİLİ: O PSİKOPAT, POLİSİ DEFALARCA UYARDIM

    Öte yandan Gökmen Tanış'ın eski sevgilisi Angelique ise, Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad'a verdiği röportajda, "Saldırının onun diniyle ilgisi yok. O bir terörist değil, psikopat. Polisi bunun için çoğu kez uyardım. Keşke beni dinleselerdi" dedi.

    TECAVÜZ GİRİŞİMİ, KIYAFET TACİZİ

    Hollanda Başbakanı Rutte - Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferd Grapperhaus
    © AP Photo / Michael Corder
    Hollanda Başbakanı Rutte: Tek bir cevabımız var
    Hollanda basınında çıkan haberlerde, sicilinin kabarık olduğu ve psikolojik sıkıntıları olduğu belirtilen Tanış'ın, bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla iki hafta önce hâkim karşısına çıktığı aktarıldı.

    Tanış'ın, ayrıca 2011 yılında Hollandalı bir muhabiri, kıyafetinden ötürü sözlü taciz ettiği ortaya çıktı. Tanış, kendisiyle sokak röportajı yapan televizyon muhabiri Chantal Hanse'ye, "Bütün k…. açık" ve "Sen bir demokratsın" diye tepki gösteriyor.

    TEHDİT SEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ

    Saldırıyla ilgili soruşturma hâlâ sürerken, hem polis hem de Başbakan Mark Rutte tarafından yapılan açıklamalarda saldırının sebebinin henüz belli olmadığı dile getiriliyor.

    Hollanda polisi
    © AFP 2018 / Robin van Lonkhuijsen / ANP
    Hollanda polisi: 3 kişinin öldüğü Utrecht'teki tramvay saldırısından 37 yaşında bir Türk sorumlu
    Ancak dün güvenlik tehdidi seviyesini en üst kademeye çıkaran Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu (NCTV), tehdit seviyesini tekrar 4'e düşürdü.

    HOLLANDA POLİSİ: ÜÇÜNCÜ KİŞİ GÖZALTINDA

    Gökmen Tanış'ın 24 Ekim Meydanı'nda bir tramvayda ateş açması üzerine üç kişi yaşamını yitirdi, beş kişi de yaralandı. 

    Olay yerinden kaçan Tanış daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

    Hollanda polisi bugün, saldırıyla bağlantılı olarak üçüncü bir şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan ikinci kişinin Tanış'ın kardeşi olduğu belirtiliyordu.

    Etiketler:
    Tramvay, Terör saldırısı, Taciz, Gözaltı, Tecavüz, Saldırı, Angelique, Mehmet Tanış, Mahmut Tanış, Gökmen Tanış, Utrecht, Yozgat, Hollanda
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Goa'da plaj festivali
    Hintli fitness modelleri Goa’da boy gösterdi
    Karikatür
    Avusturya'dan Avrupa'ya: Trump'ın emir eri olmayın
    İnfografik
    ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin yapısı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet