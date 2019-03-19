Hollanda'da 3 kişiyi öldüren Tanış'ın ailesi teröre ihtimal vermiyor, eski sevgilisi 'psikopat' diyor

Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenen silahlı saldırının faili olarak yakalanan şüpheli Gökmen Tanış'ı tanıyanlar ‘terör saldırısına' ihtimal vermezken, Tanış'ı ‘psikopat' olarak tanımlayan eski sevgilisinin pek çok kez polise uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

© AP Photo / Hollanda'da 3 kişiyi öldüren Gökmen Tanış yakalandı

Yozgat doğumlu 37 yaşındaki Gökmen Tanış'ın Kayseri'de yaşayan babası Mehmet Tanış ise 10 yıl önce ayrıldığı ilk eşinden olan oğluyla o zamandan beri görüşmediğini söyledi. Tanış, "10 yıldır oğlumun kimlerle görüştüğünü bilmiyorum. Tanıdığım kadarı ile işten eve ve evden işe gidip gelen birisi ve böyle bir saldırı gerçekleştirecek birisi değil" ifadesini kullandı.

Tanış, oğlunun 2007 yılında amcasının kızı ile bir evlilik yaptığı ve daha sonra ayrıldığını dile getirdi.

AMCA: GÖNÜL İŞİ OLABİLİR

© REUTERS / Hollanda'nın Utrecht kentinde düzenlenen silahlı saldırının faili olarak yakalanan şüpheli Gökmen Tanış

Hollanda'da yaşayan amcası Mahmut Tanış, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Yeğenimin durumuna bakarak yaptığı saldırının bir terör saldırısı olma ihtimali düşük" dedi.

Yeğeniyle uzun yıllar görüşmediğini belirten amca, saldırının ‘gönül işinden' dolayı olabileceğini söyledi.

ESKİ SEVGİLİ: O PSİKOPAT, POLİSİ DEFALARCA UYARDIM

Öte yandan Gökmen Tanış'ın eski sevgilisi Angelique ise, Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad'a verdiği röportajda, "Saldırının onun diniyle ilgisi yok. O bir terörist değil, psikopat. Polisi bunun için çoğu kez uyardım. Keşke beni dinleselerdi" dedi.

TECAVÜZ GİRİŞİMİ, KIYAFET TACİZİ

© AP Photo / Michael Corder Hollanda Başbakanı Rutte: Tek bir cevabımız var

Hollanda basınında çıkan haberlerde, sicilinin kabarık olduğu ve psikolojik sıkıntıları olduğu belirtilen Tanış'ın, bir kadına tecavüz girişiminde bulunduğu iddiasıyla iki hafta önce hâkim karşısına çıktığı aktarıldı.

Tanış'ın, ayrıca 2011 yılında Hollandalı bir muhabiri, kıyafetinden ötürü sözlü taciz ettiği ortaya çıktı. Tanış, kendisiyle sokak röportajı yapan televizyon muhabiri Chantal Hanse'ye, "Bütün k…. açık" ve "Sen bir demokratsın" diye tepki gösteriyor.

TEHDİT SEVİYESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Saldırıyla ilgili soruşturma hâlâ sürerken, hem polis hem de Başbakan Mark Rutte tarafından yapılan açıklamalarda saldırının sebebinin henüz belli olmadığı dile getiriliyor.

© AFP 2018 / Robin van Lonkhuijsen / ANP Hollanda polisi: 3 kişinin öldüğü Utrecht'teki tramvay saldırısından 37 yaşında bir Türk sorumlu

Ancak dün güvenlik tehdidi seviyesini en üst kademeye çıkaran Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumu (NCTV), tehdit seviyesini tekrar 4'e düşürdü.

HOLLANDA POLİSİ: ÜÇÜNCÜ KİŞİ GÖZALTINDA

Gökmen Tanış'ın 24 Ekim Meydanı'nda bir tramvayda ateş açması üzerine üç kişi yaşamını yitirdi, beş kişi de yaralandı.

Olay yerinden kaçan Tanış daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Hollanda polisi bugün, saldırıyla bağlantılı olarak üçüncü bir şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan ikinci kişinin Tanış'ın kardeşi olduğu belirtiliyordu.