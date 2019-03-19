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15:55 19 Mart 2019
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil

    Özil'in nihakına Erdoğan'ı çağırması Almanya'da tartışmalara yol açtı: Çok sayıda kişiyi hayal kırıklığına uğratır

    © AA / Kayhan Özer
    Avrupa
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    Mesut Özil ve nişanlısının Erdoğan'la görüşmesi ve nişanlısının Erdoğan'a nikah davetiyesi vermesi Almanya'da tartışmalara neden oldu. Başbakanlık müsteşarı Braun "Bu durum ben dahil futbolseverleri hayal kırıklığına uğratır" derken, Yeşiller'in önde gelen figürlerinden Özdemir ise "Herkes düğününe istediği kişiyi çağırabilir" ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbolcu Mesut Özil'i kabul etti
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Kayhan Özer
    Erdoğan, Mesut Özil'i kabul etti
    Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daveti vermesi Almanya'da çeşitli kesimlerce tepkiyle karşılandı.

    Almanya Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun da konuyla ilgili açıklamasında "Hala devam eden bu durum ben dahil çok sayıda futbolseveri hayal kırıklığına uğratır" ifadelerini kullandı.

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    Yeşiller Partisinin önde gelen figürlerinden Türk asıllı Alman siyasetçi Cem Özdemir ise, herkesin istediği kişiği düğününe davet edebileceğini belirtti ve "Ancak bu gibi rol model kişiler özel durumlarını da göz önünde bulundurmalı" dedi.

    Cem Özdemir
    © AFP 2018 / John MACDOUGALL
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    Telegraph'a açıklamalarda bulunan Özdemir, konuyla ilgili olarak ayrıca şunları söyledi: "Ancak hem eski hem de eski ulusal futbolcular rol modellerdirler ve kendilerini ülke pahasına zenginleştiren ve rakiplerini zindanlarda yok ettiren otokratları memnun etme rolünü üstlenip üstlenmeyeceklerini kendilerine sormalılar. Ben bunun uygunsuz olduğunu düşünüyorum."

    Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Berlin eyalet müsteşarı Sawsan Chebli ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Özil'in 'milyonlarca gencin rol modeli' olduğunu söyledi ve bu yaptığını 'sorumsuzca' bulduğunu açıkladı.

    Mesut Özil
    © REUTERS / Mesut Özil
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    ​Özil ile nişanlısı Gülşe, geçen cumartesi günü İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Erdoğan'la görüşmüştü ve Özil'in nişanlısı Erdoğan'a çiftin nikah davetiyesini vermişti. Özil ayrıca, Erdoğan'dan kendilerinin nikah şahidi olmasını da istemişti.

    Özil geçen yıl Erdoğan ile görüşmesinin ardından basının ve Almanya Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisine ırkçılık ve ayrımcılık yaptığını söylemiş ve Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Nikah, davet, tartışma, Twitter, Alman Yeşiller Partisi, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Helge Braun, Amina Gülşe, Sawsan Chebli, Cem Özdemir, Mesut Özil, Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Türkiye
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