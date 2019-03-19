Özil'in nihakına Erdoğan'ı çağırması Almanya'da tartışmalara yol açtı: Çok sayıda kişiyi hayal kırıklığına uğratır

Almanya Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun da konuyla ilgili açıklamasında "Hala devam eden bu durum ben dahil çok sayıda futbolseveri hayal kırıklığına uğratır" ifadelerini kullandı.
ÖZDEMİR: ROL MODELLER OTOKRATLARI MEMNUN ETME ROLÜ ÜSTLENİP ÜSTLENMEYECEKLERİNİ KENDİLERİNE SORMALI
Yeşiller Partisinin önde gelen figürlerinden Türk asıllı Alman siyasetçi Cem Özdemir ise, herkesin istediği kişiği düğününe davet edebileceğini belirtti ve "Ancak bu gibi rol model kişiler özel durumlarını da göz önünde bulundurmalı" dedi.
Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Berlin eyalet müsteşarı Sawsan Chebli ise Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Özil'in 'milyonlarca gencin rol modeli' olduğunu söyledi ve bu yaptığını 'sorumsuzca' bulduğunu açıkladı.
Hab Özil damals verteidigt. Sein Satz: „ich bin Deutscher, wenn wir gewinnen, aber ein Immigrant, wenn wir verlieren“, hat mich so getroffen. Was er nun macht, ist enttäuschend. Er ist Vorbild für Millionen junger Menschen. Finde es verantwortungslos.— Sawsan Chebli (@SawsanChebli) 16 Mart 2019
Özil geçen yıl Erdoğan ile görüşmesinin ardından basının ve Almanya Futbol Federasyonu Başkanı'nın kendisine ırkçılık ve ayrımcılık yaptığını söylemiş ve Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldığını açıklamıştı.
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